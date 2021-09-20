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В Москве сменились лидеры в двух одномандатных округах
В Москве сменились лидеры в двух одномандатных округах - РИА Новости, 20.09.2021
В Москве сменились лидеры в двух одномандатных округах
Лидеры сменились на выборах в Госдуму в двух одномандатных округах в Москве: в 196-м и 197-м вперед вырвались кандидаты от "Единой России" Тимофей Баженов и... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:10
2021-09-20T03:10
2021-09-20T05:21
выборы в государственную думу
политика
москва
валерий рашкин
единая россия
госдума рф
кпрф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен- РИА Новости. Лидеры сменились на выборах в Госдуму в двух одномандатных округах в Москве: в 196-м и 197-м вперед вырвались кандидаты от "Единой России" Тимофей Баженов и Евгений Попов соответственно, следует из первых данных избиркома.В одномандатном округе №196 обработано 44,1% бумажных протоколов, Баженов с 41,1% опережает Валерия Рашкина (КПРФ).В округе №197 обработано 11,7% бюллетеней, Попов с 40,9% опережает кандидата от КПРФ Михаила Лобанова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, москва, валерий рашкин, единая россия, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, евгений попов, тимофей баженов
03:10 20.09.2021 (обновлено: 05:21 20.09.2021)
В Москве сменились лидеры в двух одномандатных округах
В Москве сменились лидеры на двух одномандатных округах на выборах в Госдуму