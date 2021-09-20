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В Москве сменились лидеры в двух одномандатных округах

В Москве сменились лидеры в двух одномандатных округах - РИА Новости, 20.09.2021

В Москве сменились лидеры в двух одномандатных округах

Лидеры сменились на выборах в Госдуму в двух одномандатных округах в Москве: в 196-м и 197-м вперед вырвались кандидаты от "Единой России" Тимофей Баженов и... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:10

2021-09-20T03:10

2021-09-20T05:21

выборы в государственную думу

политика

москва

валерий рашкин

единая россия

госдума рф

кпрф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен- РИА Новости. Лидеры сменились на выборах в Госдуму в двух одномандатных округах в Москве: в 196-м и 197-м вперед вырвались кандидаты от "Единой России" Тимофей Баженов и Евгений Попов соответственно, следует из первых данных избиркома.В одномандатном округе №196 обработано 44,1% бумажных протоколов, Баженов с 41,1% опережает Валерия Рашкина (КПРФ).В округе №197 обработано 11,7% бюллетеней, Попов с 40,9% опережает кандидата от КПРФ Михаила Лобанова.

москва

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2021

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