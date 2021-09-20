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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 45,55 процента
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 45,55 процента - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 45,55 процента
Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах депутатов в Госдуму с 45,55 процента по федеральному округу и получает 193 места по одномандатным округам, РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:40
2021-09-20T02:40
2021-09-20T02:58
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах депутатов в Госдуму с 45,55 процента по федеральному округу и получает 193 места по одномандатным округам, следует из данных ЦИК после обработки 40,02 процента протоколов УИК.На втором месте остается КПРФ с 21,66%, на третьем - ЛДПР с 8,22%, В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия" с 7,57%, за ней следуют "Новые люди" с 6,14%.Таким образом, предварительно, в Госдуму проходит пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.Партия пенсионеров набирает 2,76%, "Коммунисты России" - 1,4%, "Зелёные" - 0,98%, "Яблоко" - 0,98%, РПСС - 0,72%, "Родина" - 0,68%, "Зелёная альтернатива" - 0,56%, Партия Роста - 0,35%, Гражданская платформа - 0,14%.На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" набрала 54,2% по федеральному округу, КПРФ -13,34%, ЛДПР -13,14%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,22%, "Коммунисты России" - 2,27%, "Яблоко" - 1,9%.
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выборы, политика, госдума рф, яблоко, коммунисты россии
02:40 20.09.2021 (обновлено: 02:58 20.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 45,55 процента
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 45,55% после обработки 40% протоколов