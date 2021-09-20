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КПРФ лидирует с 34 процентами в Марий Эл
КПРФ лидирует с 34 процентами в Марий Эл - РИА Новости, 20.09.2021
КПРФ лидирует с 34 процентами в Марий Эл
КПРФ лидирует на выборах в Государственную думу РФ в республике Марий Эл, набирая более 34% голосов избирателей после подсчета 14,6% бюллетеней, свидетельствуют РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:39
2021-09-20T02:39
2021-09-20T02:39
выборы в государственную думу
политика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. КПРФ лидирует на выборах в Государственную думу РФ в республике Марий Эл, набирая более 34% голосов избирателей после подсчета 14,6% бюллетеней, свидетельствуют данные ЦИК.По данным ЦИК, по результатам обработки 14,6% протоколов на выборах в Госдуму в Марий Эл у КПРФ – 34,26%, у "Единой России" - 31,67% голосов, у ЛДПР – 8,44%", у "Справедливой России – За правду" - 7,76%, у партии "Новые люди" 7,31%, у Партии пенсионеров – 3,06%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, республика марий эл, россия
КПРФ лидирует с 34 процентами в Марий Эл
КПРФ лидирует с 34 процентами на выборах в Госдуму в Марий Эл