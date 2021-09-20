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"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Карелии
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Карелии - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Карелии
"Единая Россия" лидирует с 28,95% на выборах в Законодательное собрание Карелии после обработки 15% бюллетеней, сообщили РИА Новости в ЦИК республики. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T01:50
2021-09-20T01:50
2021-09-20T01:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 28,95% на выборах в Законодательное собрание Карелии после обработки 15% бюллетеней, сообщили РИА Новости в ЦИК республики.В Карелии прошли выборы в Госдуму и Законодательное собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, единая россия, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Карелии
"Единая Россия" набирает 28,95 процента голосов на выборах в заксобрание Карелии