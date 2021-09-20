https://ria.ru/20210920/vybory-1750873252.html
Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области
Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области - РИА Новости, 20.09.2021
Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает 78,55% голосов после обработки 33% бюллетеней на досрочных выборах... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:56
2021-09-20T00:56
2021-09-20T00:56
выборы в государственную думу
политика
белгородская область
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает 78,55% голосов после обработки 33% бюллетеней на досрочных выборах главы региона, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов: Владимир Абельмазов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - от ЛДПР, Юрий Осетров - от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Кирилл Скачко от КПРФ. Врио губернатора Гладков выдвинут региональным отделением "Единой России"."Обработано 33% протоколов. Гладков - 78,55%, Скачко - 9,87%, Осетров - 3,94%, Абельмазов - 3,02%, Дремов - 2,85%", - сказал собеседник агентства.По данным на 1 июля, в области зарегистрировано 1 225 678 избирателей.
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политика, белгородская область, вячеслав гладков
Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области
Врио губернатора Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 78,55 процента