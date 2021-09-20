https://ria.ru/20210920/vybory-1750872790.html
Руденя лидирует на выборах главы Тверской области
Руденя лидирует на выборах главы Тверской области - РИА Новости, 20.09.2021
Руденя лидирует на выборах главы Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 55,93% голосов после обработки 9,47% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:52
2021-09-20T00:52
2021-09-20T00:52
выборы в государственную думу
политика
тверская область
игорь руденя
людмила воробьева
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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 55,93% голосов после обработки 9,47% протоколов, свидетельствуют данные информационного табло в облизбиркоме.Согласно данным на табло, Людмила Воробьева (КПРФ) набрала 18,66%, Дмитрий Игнатьков (Справедливая Россия - За правду) - 9,88%, Олег Горлов (ЛДПР) - 6,54%, Илья Клейменов ("Коммунисты России") - 5,88%.Руденя занимает должность губернатора Тверской области с 23 сентября 2016 года.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750872575.html
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политика, тверская область, игорь руденя, людмила воробьева
Руденя лидирует на выборах главы Тверской области
Губернатор Тверской области Руденя лидирует с 55,93 процента на выборах главы региона