Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750872790.html
Руденя лидирует на выборах главы Тверской области
Руденя лидирует на выборах главы Тверской области - РИА Новости, 20.09.2021
Руденя лидирует на выборах главы Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 55,93% голосов после обработки 9,47% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:52
2021-09-20T00:52
выборы в государственную думу
политика
тверская область
игорь руденя
людмила воробьева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748913677_0:43:1301:774_1920x0_80_0_0_b5ade4ee77c6871548231006e0cae6da.jpg
РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 55,93% голосов после обработки 9,47% протоколов, свидетельствуют данные информационного табло в облизбиркоме.Согласно данным на табло, Людмила Воробьева (КПРФ) набрала 18,66%, Дмитрий Игнатьков (Справедливая Россия - За правду) - 9,88%, Олег Горлов (ЛДПР) - 6,54%, Илья Клейменов ("Коммунисты России") - 5,88%.Руденя занимает должность губернатора Тверской области с 23 сентября 2016 года.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750872575.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748913677_37:0:1210:880_1920x0_80_0_0_f5fe035cf6c54f26e0e1872671c56e61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, тверская область, игорь руденя, людмила воробьева
00:52 20.09.2021
 
Руденя лидирует на выборах главы Тверской области

Губернатор Тверской области Руденя лидирует с 55,93 процента на выборах главы региона

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026" в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на форуме муниципальных образований Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026 в Твери - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 55,93% голосов после обработки 9,47% протоколов, свидетельствуют данные информационного табло в облизбиркоме.
Согласно данным на табло, Людмила Воробьева (КПРФ) набрала 18,66%, Дмитрий Игнатьков (Справедливая Россия - За правду) - 9,88%, Олег Горлов (ЛДПР) - 6,54%, Илья Клейменов ("Коммунисты России") - 5,88%.
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
00:50Выборы в Государственную думу
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии
Руденя занимает должность губернатора Тверской области с 23 сентября 2016 года.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаТверская областьИгорь РуденяЛюдмила Воробьева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53Талибы приказали быть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях
05:48Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ
05:33На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов
05:29В Саратовском округе на выборах в Госдуму обработали 71,71% протоколов
05:20"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки
05:16"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке
05:03"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%
04:55Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США
04:45Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов
04:40"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке
04:38Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов
04:37В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян
04:34ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму
04:32"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах
04:22Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%
04:19Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края
04:11Саакашвили объяснил, чем "Северный поток — 2" полезен для Украины
04:09В Республике Алтай на выборах в Госдуму обработали 85,17% протоколов
04:01Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области с 44,59 процента
03:54Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 99,61 процента
Лента новостейМолния