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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии
Партия "Единая Россия" лидирует с 78,29% на выборах депутатов Госдумы в Кабардино-Балкарии, свидетельствуют первые данные регионального избиркома. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:50
2021-09-20T00:50
2021-09-20T00:53
выборы в государственную думу
политика
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лдпр
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует с 78,29% на выборах депутатов Госдумы в Кабардино-Балкарии, свидетельствуют первые данные регионального избиркома.По данным избирательной комиссии, после обработки 7,3% бюллетеней, "Единая Россия" набирает 78,29%, КПРФ - 18,04%, "Справедливая Россия - За правду" - 2,59%. Остальные партии пока набрали меньше одного процента.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Кабардино-Балкарии наряду с депутатами Госдумы выбирали депутатов муниципалитетов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, кпрф, лдпр, кабардино-балкарская республика (кбр), россия
00:50 20.09.2021 (обновлено: 00:53 20.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии
"Единая Россия" набирает 78,29 процента голосов на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии