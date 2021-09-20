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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии

Партия "Единая Россия" лидирует с 78,29% на выборах депутатов Госдумы в Кабардино-Балкарии, свидетельствуют первые данные регионального избиркома. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:50

2021-09-20T00:50

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выборы в государственную думу

политика

единая россия

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лдпр

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НАЛЬЧИК, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует с 78,29% на выборах депутатов Госдумы в Кабардино-Балкарии, свидетельствуют первые данные регионального избиркома.По данным избирательной комиссии, после обработки 7,3% бюллетеней, "Единая Россия" набирает 78,29%, КПРФ - 18,04%, "Справедливая Россия - За правду" - 2,59%. Остальные партии пока набрали меньше одного процента.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Кабардино-Балкарии наряду с депутатами Госдумы выбирали депутатов муниципалитетов.

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2021

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политика, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, кпрф, лдпр, кабардино-балкарская республика (кбр), россия