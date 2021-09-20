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"Единая Россия" набирает 35,7 процента на выборах в Госдуму в Приамурье
"Единая Россия" набирает 35,7 процента на выборах в Госдуму в Приамурье - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" набирает 35,7 процента на выборах в Госдуму в Приамурье
"Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу в Приамурье после обработки 74,67% протоколов и набирает 35,7% голосов, следует из данных местного... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:45
2021-09-20T00:45
2021-09-20T00:45
выборы в государственную думу
политика
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу в Приамурье после обработки 74,67% протоколов и набирает 35,7% голосов, следует из данных местного избиркома.У КПРФ – 25,80%, у ЛДПР – 14,12%. Явка на выборы в Госдуму в Амурской области на 12.00 мск 19 сентября составила, по данным местного избиркома, 39,10%.
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политика, амурская область, госдума рф, лдпр
"Единая Россия" набирает 35,7 процента на выборах в Госдуму в Приамурье
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Приамурье с 35,7 процента