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"Единая Россия" набирает 35,7 процента на выборах в Госдуму в Приамурье

"Единая Россия" набирает 35,7 процента на выборах в Госдуму в Приамурье - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" набирает 35,7 процента на выборах в Госдуму в Приамурье

"Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу в Приамурье после обработки 74,67% протоколов и набирает 35,7% голосов, следует из данных местного... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:45

2021-09-20T00:45

2021-09-20T00:45

выборы в государственную думу

политика

амурская область

госдума рф

лдпр

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу в Приамурье после обработки 74,67% протоколов и набирает 35,7% голосов, следует из данных местного избиркома.У КПРФ – 25,80%, у ЛДПР – 14,12%. Явка на выборы в Госдуму в Амурской области на 12.00 мск 19 сентября составила, по данным местного избиркома, 39,10%.

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, амурская область, госдума рф, лдпр