https://ria.ru/20210920/vybory-1750871637.html

Абзалов заявил, что "Единая Россия" сохранит конституционное большинство

Абзалов заявил, что "Единая Россия" сохранит конституционное большинство - РИА Новости, 20.09.2021

Абзалов заявил, что "Единая Россия" сохранит конституционное большинство

Результаты "Единой России", полученные на выборах по партийным спискам и по одномандатным округам, позволяют с уверенностью сказать, что партия сохранит... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:42

2021-09-20T00:42

2021-09-20T00:42

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Результаты "Единой России", полученные на выборах по партийным спискам и по одномандатным округам, позволяют с уверенностью сказать, что партия сохранит конституционное большинство в Госдуме, заявил РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму по федеральному округу с 44,26% по результатам обработки 25,03% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте КПРФ с 22,31%, за ней следует ЛДПР - 8,50%.По словам Абзалова, можно ожидать, что у единороссов будет не меньше 315 мандатов, однако их представительство в Госдуме сократится."Единая Россия" получит конституционное большинство в Госдуме, в этом нет сомнений. Они бы получили его и с результатом более чем 40% голосов по партийным спискам, но они выставили ещё и одномандатников в большинстве округов, и они побеждают", - сказал Абзалов.По его словам, исходя из подсчетов, "с большой долей вероятности у "Единой России" будет в Госдуме более 315 мандатов, но меньше, чем текущее представительство".Как подчеркнул политолог, в пользу ЕР на выборах сыграло трёхдневное голосование, позволившее мобилизовать дачников, которые обычно в день выборов отсутствуют в городе, а также возможность избирателей отдать свой голос онлайн. "Благодаря всему этому и Москва, и Петербург выступили для "Единой России" лучше, чем ожидалось", - отметил он.По словам Абзалова, в условиях коронавируса такой результат можно считать успехом единороссов. "Посмотрите, во всех странах, в Германии, в Польше, правящие партии терпят неудачу из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Так что в таких условиях усилить свои позиции - это уникальное явление", - убеждён политолог.Что касается других партий, участвовавших в выборах, то, как прогнозирует Абзалов, КПРФ получит в новой Госдуме больше мандатов, чем в нынешней, ЛДПР - меньше.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750871269.html

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политика, санкт-петербург, москва, польша, госдума рф, лдпр, дмитрий абзалов