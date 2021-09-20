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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750871637.html
Абзалов заявил, что "Единая Россия" сохранит конституционное большинство
Абзалов заявил, что "Единая Россия" сохранит конституционное большинство - РИА Новости, 20.09.2021
Абзалов заявил, что "Единая Россия" сохранит конституционное большинство
Результаты "Единой России", полученные на выборах по партийным спискам и по одномандатным округам, позволяют с уверенностью сказать, что партия сохранит... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:42
2021-09-20T00:42
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
москва
польша
госдума рф
лдпр
дмитрий абзалов
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Результаты "Единой России", полученные на выборах по партийным спискам и по одномандатным округам, позволяют с уверенностью сказать, что партия сохранит конституционное большинство в Госдуме, заявил РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму по федеральному округу с 44,26% по результатам обработки 25,03% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте КПРФ с 22,31%, за ней следует ЛДПР - 8,50%.По словам Абзалова, можно ожидать, что у единороссов будет не меньше 315 мандатов, однако их представительство в Госдуме сократится."Единая Россия" получит конституционное большинство в Госдуме, в этом нет сомнений. Они бы получили его и с результатом более чем 40% голосов по партийным спискам, но они выставили ещё и одномандатников в большинстве округов, и они побеждают", - сказал Абзалов.По его словам, исходя из подсчетов, "с большой долей вероятности у "Единой России" будет в Госдуме более 315 мандатов, но меньше, чем текущее представительство".Как подчеркнул политолог, в пользу ЕР на выборах сыграло трёхдневное голосование, позволившее мобилизовать дачников, которые обычно в день выборов отсутствуют в городе, а также возможность избирателей отдать свой голос онлайн. "Благодаря всему этому и Москва, и Петербург выступили для "Единой России" лучше, чем ожидалось", - отметил он.По словам Абзалова, в условиях коронавируса такой результат можно считать успехом единороссов. "Посмотрите, во всех странах, в Германии, в Польше, правящие партии терпят неудачу из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Так что в таких условиях усилить свои позиции - это уникальное явление", - убеждён политолог.Что касается других партий, участвовавших в выборах, то, как прогнозирует Абзалов, КПРФ получит в новой Госдуме больше мандатов, чем в нынешней, ЛДПР - меньше.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750871269.html
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политика, санкт-петербург, москва, польша, госдума рф, лдпр, дмитрий абзалов
00:42 20.09.2021
 
Абзалов заявил, что "Единая Россия" сохранит конституционное большинство

Эксперт Абзалов заявил, что "Единая Россия" сохранит конституционное большинство в Госдуме

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлены партии "Единая Россия" в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" по завершении единого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москв
Члены партии Единая Россия в штабе общественной поддержки партии Единая Россия по завершении единого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москв - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Результаты "Единой России", полученные на выборах по партийным спискам и по одномандатным округам, позволяют с уверенностью сказать, что партия сохранит конституционное большинство в Госдуме, заявил РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму по федеральному округу с 44,26% по результатам обработки 25,03% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте КПРФ с 22,31%, за ней следует ЛДПР - 8,50%.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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По словам Абзалова, можно ожидать, что у единороссов будет не меньше 315 мандатов, однако их представительство в Госдуме сократится.
"Единая Россия" получит конституционное большинство в Госдуме, в этом нет сомнений. Они бы получили его и с результатом более чем 40% голосов по партийным спискам, но они выставили ещё и одномандатников в большинстве округов, и они побеждают", - сказал Абзалов.
Белгород - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Белгородской области
По его словам, исходя из подсчетов, "с большой долей вероятности у "Единой России" будет в Госдуме более 315 мандатов, но меньше, чем текущее представительство".
Как подчеркнул политолог, в пользу ЕР на выборах сыграло трёхдневное голосование, позволившее мобилизовать дачников, которые обычно в день выборов отсутствуют в городе, а также возможность избирателей отдать свой голос онлайн. "Благодаря всему этому и Москва, и Петербург выступили для "Единой России" лучше, чем ожидалось", - отметил он.
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"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Тверской области
По словам Абзалова, в условиях коронавируса такой результат можно считать успехом единороссов. "Посмотрите, во всех странах, в Германии, в Польше, правящие партии терпят неудачу из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Так что в таких условиях усилить свои позиции - это уникальное явление", - убеждён политолог.
Что касается других партий, участвовавших в выборах, то, как прогнозирует Абзалов, КПРФ получит в новой Госдуме больше мандатов, чем в нынешней, ЛДПР - меньше.
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