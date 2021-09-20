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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму на Камчатке
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму на Камчатке - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму на Камчатке
"Единая Россия" лидирует с 35,29% голосов на выборах в Государственную думу в Камчатском крае, сообщили в избирательной комиссии региона по итогам обработки... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:38
2021-09-20T00:38
2021-09-20T00:38
выборы в государственную думу
политика
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 35,29% голосов на выборах в Государственную думу в Камчатском крае, сообщили в избирательной комиссии региона по итогам обработки 94,72% протоколов."Единая Россия – 35,29% голосов избирателей отдано за эту партию. На втором месте КПРФ, 23,71% голосов избирателей получила эта политическая партия. На третьем месте партия ЛДПР, 11,58% голосов избирателей", - сказала журналистам председатель краевой избирательной комиссии Инга Иринина.В избиркоме добавили, что на четвертом месте - "Новые люди", у них 8,64%, на пятом - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (6,88%).
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политика, камчатский край
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму на Камчатке
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму на Камчатке с 35,29 процента