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КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Якутии
КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Якутии - РИА Новости, 20.09.2021
КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Якутии
КПРФ лидирует с 35,15% на выборах в ГД в Якутии после обработки свыше 99% протоколов, среди кандидатов-одномандатников большинство голосов также набрал... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:31
2021-09-20T00:31
2021-09-20T02:32
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ЯКУТСК, 20 сен – РИА Новости. КПРФ лидирует с 35,15% на выборах в ГД в Якутии после обработки свыше 99% протоколов, среди кандидатов-одномандатников большинство голосов также набрал представитель КПРФ, явка избирателей на выборах составила более 50%, сообщается на сайте избирательной комиссии в республике."КПРФ набирает 35,15%, партия "Единая Россия" - 33,22%, "Новые люди" - 9,87%, "Справедливая Россия – за правду" - 8,19%", - следует из данных регионального избиркома.Среди кандидатов в Госдуму по одномандатному округу Якутии лидирует представитель КПРФ Петр Аммосов. После обработки 99,88% протоколов на выборах в Госдуму он набирает 21,61% голосов, на втором месте – единоросс Петр Черкашин с 20,07%, на третьем – справедливоросс Федот Тумусов (19,55%)."Приняло участие на выборах 51,24%, 337 557 из 658 787 (избирателей)", - говорится в сообщении на онлайн-табло.В Якутии помимо выборов в Госдуму проходили дополнительные выборы в региональный парламент, а также муниципальные выборы.
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политика, госдума рф, единая россия, кпрф, выборы в государственную думу, республика саха (якутия), россия, федот тумусов
00:31 20.09.2021 (обновлено: 02:32 20.09.2021)
КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Якутии
КПРФ набирает 35,15 процента голосов на выборах в Госдуму в Якутии