https://ria.ru/20210920/vybory-1750870411.html

КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Якутии

КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Якутии - РИА Новости, 20.09.2021

КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Якутии

КПРФ лидирует с 35,15% на выборах в ГД в Якутии после обработки свыше 99% протоколов, среди кандидатов-одномандатников большинство голосов также набрал... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:31

2021-09-20T00:31

2021-09-20T02:32

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

единая россия

кпрф

выборы в государственную думу

республика саха (якутия)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750864622_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_36617e53e7ea78ce50d7772b1eb9bd27.jpg

ЯКУТСК, 20 сен – РИА Новости. КПРФ лидирует с 35,15% на выборах в ГД в Якутии после обработки свыше 99% протоколов, среди кандидатов-одномандатников большинство голосов также набрал представитель КПРФ, явка избирателей на выборах составила более 50%, сообщается на сайте избирательной комиссии в республике."КПРФ набирает 35,15%, партия "Единая Россия" - 33,22%, "Новые люди" - 9,87%, "Справедливая Россия – за правду" - 8,19%", - следует из данных регионального избиркома.Среди кандидатов в Госдуму по одномандатному округу Якутии лидирует представитель КПРФ Петр Аммосов. После обработки 99,88% протоколов на выборах в Госдуму он набирает 21,61% голосов, на втором месте – единоросс Петр Черкашин с 20,07%, на третьем – справедливоросс Федот Тумусов (19,55%)."Приняло участие на выборах 51,24%, 337 557 из 658 787 (избирателей)", - говорится в сообщении на онлайн-табло.В Якутии помимо выборов в Госдуму проходили дополнительные выборы в региональный парламент, а также муниципальные выборы.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750855596.html

республика саха (якутия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, единая россия, кпрф, выборы в государственную думу, республика саха (якутия), россия, федот тумусов