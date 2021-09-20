https://ria.ru/20210920/vybory-1750869973.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Подмосковье

"Единая Россия" лидирует на выборах в Подмосковье - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Подмосковье

Партия "Единая Россия" набирает 42,12% на выборах в Мособлдуму после обработки 1,96% протоколов, КПРФ - на втором месте, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:27

2021-09-20T00:27

2021-09-20T00:39

выборы в государственную думу

политика

московская область (подмосковье)

выборы в государственную думу

московская областная дума

единая россия

кпрф

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750848760_0:271:3157:2047_1920x0_80_0_0_cdbed8c6dfe64b0d0cbcc68abfa5f28e.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает 42,12% на выборах в Мособлдуму после обработки 1,96% протоколов, КПРФ - на втором месте, свидетельствуют данные ЦИК.По данным ЦИК, на выборах в Мособлдуму лидирует "Единая Россия" с 42,12% голосов, КПРФ - 20,04%, третью позицию занимает ЛДПР с 7,70%.На четвертом месте расположилась "Справедливая Россия - За правду" с 7,60%, на пятом - партия "Новые люди" с 6,15%.

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, московская область (подмосковье), выборы в государственную думу, московская областная дума, единая россия, кпрф, лдпр, цик рф, россия