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"Единая Россия" лидирует на выборах в Подмосковье
"Единая Россия" лидирует на выборах в Подмосковье - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Подмосковье
Партия "Единая Россия" набирает 42,12% на выборах в Мособлдуму после обработки 1,96% протоколов, КПРФ - на втором месте, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:27
2021-09-20T00:27
2021-09-20T00:39
выборы в государственную думу
политика
московская область (подмосковье)
выборы в государственную думу
московская областная дума
единая россия
кпрф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает 42,12% на выборах в Мособлдуму после обработки 1,96% протоколов, КПРФ - на втором месте, свидетельствуют данные ЦИК.По данным ЦИК, на выборах в Мособлдуму лидирует "Единая Россия" с 42,12% голосов, КПРФ - 20,04%, третью позицию занимает ЛДПР с 7,70%.На четвертом месте расположилась "Справедливая Россия - За правду" с 7,60%, на пятом - партия "Новые люди" с 6,15%.
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РИА Новости
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политика, московская область (подмосковье), выборы в государственную думу, московская областная дума, единая россия, кпрф, лдпр, цик рф, россия
00:27 20.09.2021 (обновлено: 00:39 20.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах в Подмосковье
"Единая Россия" набирает 42,12 процента голосов на выборах в Мособлдуму