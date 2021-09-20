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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Тамбовской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Тамбовской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Тамбовской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Тамбовской области c 69,08% после обработки 3,3% протоколов, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:25
2021-09-20T00:25
2021-09-20T00:25
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политика
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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Тамбовской области c 69,08% после обработки 3,3% протоколов, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним - региональные и муниципальные выборы."Единая Россия" - 69,08%, КПРФ - 10,69%, "Родина" - 6,38%, ЛДПР - 4,4%, "Справедливая Россия" пока 3,69% после 3,3% обработанных протоколов", - сказал собеседник агентства.В Тамбовской области на 1 июля 2021 года зарегистрировано 822 207 избирателей.
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политика, тамбовская область, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, выборы в государственную думу, россия
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Тамбовской области
ЕР лидирует на выборах в Госдуму в Тамбовской области с 69,08 процента голосов