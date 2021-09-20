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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Тамбовской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Тамбовской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Тамбовской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Тамбовской области c 69,08% после обработки 3,3% протоколов, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:25

2021-09-20T00:25

2021-09-20T00:25

выборы в государственную думу

политика

тамбовская область

единая россия

госдума рф

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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Тамбовской области c 69,08% после обработки 3,3% протоколов, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним - региональные и муниципальные выборы."Единая Россия" - 69,08%, КПРФ - 10,69%, "Родина" - 6,38%, ЛДПР - 4,4%, "Справедливая Россия" пока 3,69% после 3,3% обработанных протоколов", - сказал собеседник агентства.В Тамбовской области на 1 июля 2021 года зарегистрировано 822 207 избирателей.

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2021

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