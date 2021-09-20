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Пользователи Twitter в Японии и США сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter в Японии и США сообщили о сбоях в работе соцсети - РИА Новости, 20.09.2021
Пользователи Twitter в Японии и США сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter из Японии и США отмечают сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:32
2021-09-20T18:32
2021-09-20T18:32
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пользователи Twitter из Японии и США отмечают сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать примерно после 18.00 мск. О неполадках сообщают в основном из Японии и США, некоторые проблемы также отмечают пользователи из Канады и Гонконга.Пользователи жалуются на проблемы с соединением с сервером, а также на работу приложения и сайта.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, технологии, twitter, сша, япония
Пользователи Twitter в Японии и США сообщили о сбоях в работе соцсети
Downdetector: пользователи Twitter из Японии и США отмечают сбои в работе соцсети