https://ria.ru/20210920/strelba-1751017419.html

Мурашко посетил больницу в Перми, где находятся пострадавшие при стрельбе

Мурашко посетил больницу в Перми, где находятся пострадавшие при стрельбе - РИА Новости, 20.09.2021

Мурашко посетил больницу в Перми, где находятся пострадавшие при стрельбе

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Краевую клиническую больницу в Перми, где находятся пострадавшие при стрельбе в университете, передает... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:37

2021-09-20T17:37

2021-09-20T17:37

происшествия

пермь

михаил мурашко

стрельба в пермском госуниверситете

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750972535_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_e534aa7648ced50fbd9e152c32cbb8c7.jpg

ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Краевую клиническую больницу в Перми, где находятся пострадавшие при стрельбе в университете, передает корреспондент РИА Новости.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, михаил мурашко, стрельба в пермском госуниверситете