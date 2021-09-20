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Самолет МЧС с московскими медиками приземлился в Перми

Самолет МЧС с московскими медиками приземлился в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

Самолет МЧС с московскими медиками приземлился в Перми

Самолет МЧС с московскими медиками на борту приземлился в Перми, специалисты окажут помощь пострадавшим при стрельбе в университете, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:05

2021-09-20T17:05

2021-09-20T17:28

происшествия

пермь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил мурашко

валерий фальков

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Самолет МЧС с московскими медиками на борту приземлился в Перми, специалисты окажут помощь пострадавшим при стрельбе в университете, передает корреспондент РИА Новости.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Пострадали, по данным СК РФ, 28 человек, Минздрав сообщил о 24 раненых.Бригада специалистов, которых направили из Москвы, включает анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов.Бортом МЧС в Пермь также прибыли министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мурашко, валерий фальков, стрельба в пермском госуниверситете