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Путин назвал трагедию в Перми огромной бедой для всей страны

Путин назвал трагедию в Перми огромной бедой для всей страны - РИА Новости, 20.09.2021

Путин назвал трагедию в Перми огромной бедой для всей страны

Президент России Владимир Путин, говоря о трагедии в Перми, заявил, что это огромная беда для всей страны и любые соболезнования не смогут заглушить горечь и... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:42

2021-09-20T16:42

2021-09-20T16:52

происшествия

пермь

владимир путин

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о трагедии в Перми, заявил, что это огромная беда для всей страны и любые соболезнования не смогут заглушить горечь и боль потери."Начать хочу со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми. Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только что начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда. И не только для семей, которе потеряли своих детей, но и для всей страны", - сказал Путин в начале встречи с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой."Региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия для того, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших ребят", - добавил Путин."Правоохранительные органы сделают все необходимое для того, чтобы расследовать это ужасное преступление. Выяснить причины случившегося", - заявил российский президент.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, владимир путин, стрельба в пермском госуниверситете