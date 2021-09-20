https://ria.ru/20210920/strelba-1750997679.html

Полицейских, участвовавших в спасении людей при стрельбе Перми, наградят

Полицейских, участвовавших в спасении людей при стрельбе Перми, наградят - РИА Новости, 20.09.2021

Полицейских, участвовавших в спасении людей при стрельбе Перми, наградят

Сотрудников ДПС, которые обезвредили стрелявшего в пермском университете студента и эвакуировали людей из здания, представят к государственным наградам,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:09

2021-09-20T16:09

2021-09-20T18:02

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750968607_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6ce69a762f7c5c1db7c9e3c8c783639c.jpg

ПЕРМЬ, 20 сен — РИА Новости. Сотрудников ДПС, которые обезвредили стрелявшего в пермском университете студента и эвакуировали людей из здания, представят к государственным наградам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Такое решение принял глава ведомства Владимир Колокольцев. Как уточнила Волк, первым на место происшествия прибыл экипаж полка дорожно-патрульной службы. Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус здания, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров начал эвакуировать людей.В помещении Калинин увидел вооруженного мужчину. Тот атаковал сотрудника правоохранительных органов. В ответ госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь."В экстремальной ситуации Константин Калинин и Владимир Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв", — добавила представитель МВД.Сегодня утром вооруженный молодой человек открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), после чего продолжил стрельбу в восьмом учебном корпусе. Погибли шесть человек, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.Семьям скончавшихся выплатят по миллиону рублей, раненым — по 500 тысяч, получившим травмы — по 100 тысяч.Вторник, 21 сентября, объявлен в Перми днем траура.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750983423.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Направил оружие на меня и произвел выстрел" – младший лейтенант полиции, обезвредивший стрелявшего Пермь. Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете. 2021-09-20T16:09 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете