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https://ria.ru/20210920/strelba-1750997679.html
Полицейских, участвовавших в спасении людей при стрельбе Перми, наградят
Полицейских, участвовавших в спасении людей при стрельбе Перми, наградят - РИА Новости, 20.09.2021
Полицейских, участвовавших в спасении людей при стрельбе Перми, наградят
Сотрудников ДПС, которые обезвредили стрелявшего в пермском университете студента и эвакуировали людей из здания, представят к государственным наградам,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:09
2021-09-20T18:02
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 20 сен — РИА Новости. Сотрудников ДПС, которые обезвредили стрелявшего в пермском университете студента и эвакуировали людей из здания, представят к государственным наградам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Такое решение принял глава ведомства Владимир Колокольцев. Как уточнила Волк, первым на место происшествия прибыл экипаж полка дорожно-патрульной службы. Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус здания, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров начал эвакуировать людей.В помещении Калинин увидел вооруженного мужчину. Тот атаковал сотрудника правоохранительных органов. В ответ госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь."В экстремальной ситуации Константин Калинин и Владимир Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв", — добавила представитель МВД.Сегодня утром вооруженный молодой человек открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), после чего продолжил стрельбу в восьмом учебном корпусе. Погибли шесть человек, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.Семьям скончавшихся выплатят по миллиону рублей, раненым — по 500 тысяч, получившим травмы — по 100 тысяч.Вторник, 21 сентября, объявлен в Перми днем траура.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Направил оружие на меня и произвел выстрел" – младший лейтенант полиции, обезвредивший стрелявшего
Пермь. Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете.
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60
происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете
16:09 20.09.2021 (обновлено: 18:02 20.09.2021)
 
Полицейских, участвовавших в спасении людей при стрельбе Перми, наградят

Сотрудников ДПС, спасавших людей при стрельбе в пермском университете, наградят

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 20 сен — РИА Новости. Сотрудников ДПС, которые обезвредили стрелявшего в пермском университете студента и эвакуировали людей из здания, представят к государственным наградам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Такое решение принял глава ведомства Владимир Колокольцев.
Как уточнила Волк, первым на место происшествия прибыл экипаж полка дорожно-патрульной службы. Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус здания, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров начал эвакуировать людей.
В помещении Калинин увидел вооруженного мужчину. Тот атаковал сотрудника правоохранительных органов. В ответ госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.
"В экстремальной ситуации Константин Калинин и Владимир Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв", — добавила представитель МВД.
Сотрудники правоохранительных органов в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
Вчера, 15:03
Иракский студент пермского вуза рассказал, как защищал девушку от пуль
Сегодня утром вооруженный молодой человек открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), после чего продолжил стрельбу в восьмом учебном корпусе. Погибли шесть человек, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.
Семьям скончавшихся выплатят по миллиону рублей, раненым — по 500 тысяч, получившим травмы — по 100 тысяч.
Вторник, 21 сентября, объявлен в Перми днем траура.
Стрельба в Пермском университете

Информация о выстрелах поступила в дежурную часть утром. Полицейские тут же выехали на место происшествия.

Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
1 из 7

Информация о выстрелах поступила в дежурную часть утром. Полицейские тут же выехали на место происшествия.

© РИА Новости / Алексей Романов / Перейти в фотобанк

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон.

Студенты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором неизвестный открыл стрельбу
2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

Гильза у ворот Пермского государственного университета
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

Машины полиции и аварийно-спасательной службы на улице Перми
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Вход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции со служебной собакой на улице Перми
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Группа молодых людей на улице Перми. Стоп-кадр видео
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
1 из 7

Информация о выстрелах поступила в дежурную часть утром. Полицейские тут же выехали на место происшествия.

2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
Перейти в фотобанк
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияПермьСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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