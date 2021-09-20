https://ria.ru/20210920/strelba-1750994857.html
Пять человек погибли при стрельбе в Алма-Ате
Пять человек погибли при стрельбе в Алма-Ате - РИА Новости, 20.09.2021
Пять человек погибли при стрельбе в Алма-Ате
Пять человек погибли в Алма-Ате, когда местный житель открыл огонь по судебным исполнителям, сообщила пресс-служба департамента полиции города. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:52
2021-09-20T15:52
2021-09-20T17:38
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АЛМА-АТА, 20 сен — РИА Новости. Пять человек погибли в Алма-Ате, когда местный житель открыл огонь по судебным исполнителям, сообщила пресс-служба департамента полиции города.По данным ведомства, ЧП произошло в понедельник около 17:00 часов (14:00 мск) в микрорайоне Акбулак. Мужчина 1967 года рождения начал стрелять после того, как его пришли выселять из дома по решению суда. Пять человек, в том числе двое полицейских, получили смертельные ранения.Подозреваемого обезвредили и задержали.Сейчас ситуацию взяли под контроль. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", проводятся следственные мероприятия.Стрелявшему грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
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Кадры с места стрельбы в Алма-Ате, где погибли 5 человек
Кадры с места стрельбы в Алма-Ате, где погибли 5 человек
2021-09-20T15:52
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алма-ата, в мире, казахстан
15:52 20.09.2021 (обновлено: 17:38 20.09.2021)
Пять человек погибли при стрельбе в Алма-Ате
Житель Алма-Аты открыл стрельбу по судебным исполнителям, погибли пять человек