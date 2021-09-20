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Росгвардия: стрелявший в Перми владел оружием на законных основаниях

Росгвардия: стрелявший в Перми владел оружием на законных основаниях - РИА Новости, 20.09.2021

Росгвардия: стрелявший в Перми владел оружием на законных основаниях

Студент, устроивший стрельбу в вузе в Перми, владел оружием на законных основаниях, а университет был под охраной ЧОП, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:40

2021-09-20T15:40

2021-09-20T15:40

происшествия

пермь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

валерий грибакин

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Студент, устроивший стрельбу в вузе в Перми, владел оружием на законных основаниях, а университет был под охраной ЧОП, сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.По его словам, университет находился под защитой частной охранной организации, на место ЧМ по сигналу тревоги, поступившего с объекта, прибыли отряды Росгвардии."Также на месте происшествия работала инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии. Сотрудники Росгвардии также участвуют в обеспечении общественного порядка и безопасности в районе места происшествия", - добавил Грибакин.По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), валерий грибакин, стрельба в пермском госуниверситете