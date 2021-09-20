https://ria.ru/20210920/strelba-1750983423.html

Иракский студент пермского вуза рассказал, как защищал девушку от пуль

Иракский студент пермского вуза рассказал, как защищал девушку от пуль - РИА Новости, 20.09.2021

Иракский студент пермского вуза рассказал, как защищал девушку от пуль

Иракский студент вуза в Перми, где произошла стрельба, рассказал РИА Новости, как он защищал девушку от пуль. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:03

2021-09-20T15:03

2021-09-20T15:30

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Иракский студент вуза в Перми, где произошла стрельба, рассказал РИА Новости, как он защищал девушку от пуль.Третьекурсник Абдулла Обаид Маитам Обаид пояснил, что все произошло, когда у них были занятия по органической химии.Юноша добавил, что с территории университета студенты побежали через выход у железнодорожного вокзала, также пользовались вторым входом у второго корпуса.По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете