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Полпред в Приволжье пообещал помощь родным погибших при стрельбе в Перми

Полпред в Приволжье пообещал помощь родным погибших при стрельбе в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

Полпред в Приволжье пообещал помощь родным погибших при стрельбе в Перми

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров заверил, что родным погибших и пострадавшим при трагедии в Перми будет... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:34

2021-09-20T14:34

2021-09-20T14:34

происшествия

пермь

игорь комаров

пермский государственный университет

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен – РИА Новости. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров заверил, что родным погибших и пострадавшим при трагедии в Перми будет оказана вся необходимая помощь, сообщила пресс-служба полпредства."Вся страна потрясена жестоким преступлением в Пермском государственном университете. Вместе с вами скорбят жители Приволжья, всей страны. Невозможно найти слова, чтобы успокоить боль родных, близких, друзей. Я искренне соболезную тем, кто потерял родного человека, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Любая необходимая помощь будет оказана родным погибших и раненым", - цитирует пресс-служба слова Комарова.По данным Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив восемь человек и ранив еще 28. По данным же Минздрава, погибли шесть человек, ранены 24.

пермь

россия

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происшествия, пермь, игорь комаров, пермский государственный университет, россия, стрельба в пермском госуниверситете