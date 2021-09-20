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Полицейский рассказал, как обезвредил устроившего стрельбу в Перми

Полицейский рассказал, как обезвредил устроившего стрельбу в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

Полицейский рассказал, как обезвредил устроившего стрельбу в Перми

Младший лейтенант полиции Константин Калинин сообщил, что студент в университете Перми несколько раз выстрелил в него из ружья, из-за чего он сам применил... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:01

2021-09-20T14:01

2021-09-20T15:37

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Младший лейтенант полиции Константин Калинин сообщил, что студент в университете Перми несколько раз выстрелил в него из ружья, из-за чего он сам применил оружие.Сотрудник ДПС рассказал, что он с напарником оформлял ДТП, когда в кабинет забежал очевидец и заявил, что рядом с университетом произошла стрельба. Полицейские выехали на место и увидели убегавших от здания вуза людей.Калинин отметил, что его напарник организовал эвакуацию, а он побежал к главному входу. Зайдя в здание он увидел, как вооруженный студент спускается по лестнице. Полицейский окрикнул злоумышленника, и тот выстрелил в него.По данным Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив восемь человек и ранив еще 28. По данным Минздрава, погибли шесть человек, ранены 24.

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Направил оружие на меня и произвел выстрел" – младший лейтенант полиции, обезвредивший стрелявшего Пермь. Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете. 2021-09-20T14:01 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете