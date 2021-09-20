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Минздрав уточнил данные о погибших при стрельбе в Пермском университете

Минздрав уточнил данные о погибших при стрельбе в Пермском университете - РИА Новости, 20.09.2021

Минздрав уточнил данные о погибших при стрельбе в Пермском университете

По уточненным данным шесть человек погибли, 24 пострадавшим оказывается помощь в результате инцидента в Пермском госуниверситете, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:52

2021-09-20T13:52

2021-09-20T13:55

происшествия

стрельба в пермском госуниверситете

пермь

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. По уточненным данным шесть человек погибли, 24 пострадавшим оказывается помощь в результате инцидента в Пермском госуниверситете, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.По данным СК РФ, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Ранее сообщалось о восьми погибших. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. По информации Минздрава, 24 пострадавшим оказывается медпомощь. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен."По уточненным оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете, шесть человек погибло, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, стрельба в пермском госуниверситете, пермь, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), следственный комитет россии (ск рф), россия