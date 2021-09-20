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В Пермском крае во вторник объявили день траура

В Пермском крае во вторник объявили день траура - РИА Новости, 20.09.2021

В Пермском крае во вторник объявили день траура

День траура объявлен во вторник, 21 сентября, в Пермском крае из-за трагедии в вузе, сообщается на сайте губернатора и правительства края. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:51

2021-09-20T13:51

2021-09-20T17:10

происшествия

пермский край

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. День траура объявлен во вторник, 21 сентября, в Пермском крае из-за трагедии в вузе, сообщается на сайте губернатора и правительства края.По данным СК РФ, 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек. По данным Минздрава РФ, 24 пострадавшим оказывается медпомощь. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен."В связи с происшествием в Пермском государственном научном исследовательском университете в Прикамье вторник, 21 сентября, объявлен днем траура. В день скорби на территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Пермского края. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи", - говорится в сообщении.

пермский край

пермь

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"21 сентября – день траура": Глава Пермского края выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в ВУЗе Глава Пермского края выразил соболезнования семьям погибших в перестрелке в ВУЗе Перми 2021-09-20T13:51 true PT2M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, пермь, стрельба в пермском госуниверситете