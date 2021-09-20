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В Перми собирают донорскую кровь для пострадавших при стрельбе
В Перми собирают донорскую кровь для пострадавших при стрельбе - РИА Новости, 20.09.2021
В Перми собирают донорскую кровь для пострадавших при стрельбе
Станция переливания крови в Перми начала сбор донорской крови для пострадавших при стрельбе в пермском вузе, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:34
2021-09-20T13:34
происшествия
пермский край
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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УФА, 20 сен – РИА Новости. Станция переливания крови в Перми начала сбор донорской крови для пострадавших при стрельбе в пермском вузе, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.По данным СК, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), погибли восемь человек, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.Специально для этого в понедельник служба продлила рабочее время до 18.00."Помочь пострадавшим в ЧП в ПГНИУ, нуждающимся в донорской крови, может любой желающий. Среди требований к донорам: возраст от 18 лет; масса тела более 50 килограмм; хорошее самочувствие и отсутствие симптомов ОРВИ; отсутствие ВИЧ, гепатитов В и С", - отмечается в релизе.
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РИА Новости
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происшествия, пермский край, пермь, стрельба в пермском госуниверситете
13:34 20.09.2021
 
В Перми собирают донорскую кровь для пострадавших при стрельбе

В Перми собирают донорскую кровь для пострадавших при стрельбе в университете

© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанкМашины полиции и аварийно-спасательной службы на улице Перми
Машины полиции и аварийно-спасательной службы на улице Перми - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Анатолий Романов
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УФА, 20 сен – РИА Новости. Станция переливания крови в Перми начала сбор донорской крови для пострадавших при стрельбе в пермском вузе, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.
По данным СК, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), погибли восемь человек, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
"Пермская краевая станция переливания крови начала сбор крови для пострадавших в происшествии в Пермском государственном национальном исследовательском университете", - говорится в сообщении.
Специально для этого в понедельник служба продлила рабочее время до 18.00.
"Помочь пострадавшим в ЧП в ПГНИУ, нуждающимся в донорской крови, может любой желающий. Среди требований к донорам: возраст от 18 лет; масса тела более 50 килограмм; хорошее самочувствие и отсутствие симптомов ОРВИ; отсутствие ВИЧ, гепатитов В и С", - отмечается в релизе.
Стрельба в Пермском университете

Информация о выстрелах поступила в дежурную часть утром. Полицейские тут же выехали на место происшествия.

Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
1 из 7

Информация о выстрелах поступила в дежурную часть утром. Полицейские тут же выехали на место происшествия.

© РИА Новости / Алексей Романов / Перейти в фотобанк

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон.

Студенты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором неизвестный открыл стрельбу
2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

Гильза у ворот Пермского государственного университета
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

Машины полиции и аварийно-спасательной службы на улице Перми
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Вход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции со служебной собакой на улице Перми
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Группа молодых людей на улице Перми. Стоп-кадр видео
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
1 из 7

Информация о выстрелах поступила в дежурную часть утром. Полицейские тут же выехали на место происшествия.

2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
Перейти в фотобанк
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияПермский крайПермьСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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