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В Перми собирают донорскую кровь для пострадавших при стрельбе

В Перми собирают донорскую кровь для пострадавших при стрельбе - РИА Новости, 20.09.2021

В Перми собирают донорскую кровь для пострадавших при стрельбе

Станция переливания крови в Перми начала сбор донорской крови для пострадавших при стрельбе в пермском вузе, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:34

2021-09-20T13:34

2021-09-20T13:34

происшествия

пермский край

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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УФА, 20 сен – РИА Новости. Станция переливания крови в Перми начала сбор донорской крови для пострадавших при стрельбе в пермском вузе, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.По данным СК, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), погибли восемь человек, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.Специально для этого в понедельник служба продлила рабочее время до 18.00."Помочь пострадавшим в ЧП в ПГНИУ, нуждающимся в донорской крови, может любой желающий. Среди требований к донорам: возраст от 18 лет; масса тела более 50 килограмм; хорошее самочувствие и отсутствие симптомов ОРВИ; отсутствие ВИЧ, гепатитов В и С", - отмечается в релизе.

пермский край

пермь

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происшествия, пермский край, пермь, стрельба в пермском госуниверситете