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Студент рассказал о действиях преподавателя во время стрельбы в Перми

Студент рассказал о действиях преподавателя во время стрельбы в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

Студент рассказал о действиях преподавателя во время стрельбы в Перми

Студент пермского университета, который был в здании во время стрельбы, рассказал РИА Новости, что преподаватель закрыл учащихся в аудитории и успокоил, они... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:06

2021-09-20T13:06

2021-09-20T13:06

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Студент пермского университета, который был в здании во время стрельбы, рассказал РИА Новости, что преподаватель закрыл учащихся в аудитории и успокоил, они сидели в безопасности, пока все не закончилось."В тот момент, когда все началось, мы находились в первом корпусе на паре", - сообщил парень.Еще один учащийся вуза рассказал, что студенты услышали хлопки примерно в 11.30 по местному времени, сразу же закрылись в аудитории. "Были слышны хлопки внутри здания и на улице. Потом, через примерно час, все закончилось", - добавил он.По данным СК, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

пермь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете