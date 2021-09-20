https://ria.ru/20210920/strelba-1750950857.html

Песков прокомментировал стрельбу в пермском вузе

Песков прокомментировал стрельбу в пермском вузе - РИА Новости, 20.09.2021

Песков прокомментировал стрельбу в пермском вузе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о стрельбе в пермском вузе, отметил, что оценку должны дать правоохранители, речь, скорее всего, идет о... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:57

2021-09-20T12:57

2021-09-20T12:57

происшествия

пермь

дмитрий песков

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о стрельбе в пермском вузе, отметил, что оценку должны дать правоохранители, речь, скорее всего, идет о неких отклонениях у стрелявшего, надо разобраться и понять причины."Здесь, безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Но, судя по всему, речь идет все-таки о неких отклонениях у молодого человека, который совершил это убийство. И конечно, я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для это трагедии", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что по вопросу ужесточения оборота оружия была проделана немалая работа, внесены изменения в законодательство, приняты все необходимые меры, чтобы выполнить поручение президента, которое было ранее дано.Отвечая на вопрос о том, должны ли какие-то чиновники нести ответственность за то, что произошло в Перми, так как, по данным СК, половина поручений после Керченской трагедии не была выполнена, Песков отметил, что есть контрольное управление, которое самым тщательным образом отслеживает ход выполнения президентских поручений.На военно-научной конференции, прошедшей в мае в Москве, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что половина поручений в области безопасности школ, которые давались на федеральном уровне после трагедии в Керчи, так и не была выполнена.По данным СК РФ, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек. По данным Минздрава РФ, 24 пострадавшим оказывается медпомощь. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750948820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, дмитрий песков, стрельба в пермском госуниверситете