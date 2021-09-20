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Песков прокомментировал стрельбу в пермском вузе
Песков прокомментировал стрельбу в пермском вузе - РИА Новости, 20.09.2021
Песков прокомментировал стрельбу в пермском вузе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о стрельбе в пермском вузе, отметил, что оценку должны дать правоохранители, речь, скорее всего, идет о... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:57
2021-09-20T12:57
происшествия
пермь
дмитрий песков
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о стрельбе в пермском вузе, отметил, что оценку должны дать правоохранители, речь, скорее всего, идет о неких отклонениях у стрелявшего, надо разобраться и понять причины."Здесь, безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Но, судя по всему, речь идет все-таки о неких отклонениях у молодого человека, который совершил это убийство. И конечно, я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для это трагедии", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что по вопросу ужесточения оборота оружия была проделана немалая работа, внесены изменения в законодательство, приняты все необходимые меры, чтобы выполнить поручение президента, которое было ранее дано.Отвечая на вопрос о том, должны ли какие-то чиновники нести ответственность за то, что произошло в Перми, так как, по данным СК, половина поручений после Керченской трагедии не была выполнена, Песков отметил, что есть контрольное управление, которое самым тщательным образом отслеживает ход выполнения президентских поручений.На военно-научной конференции, прошедшей в мае в Москве, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что половина поручений в области безопасности школ, которые давались на федеральном уровне после трагедии в Керчи, так и не была выполнена.По данным СК РФ, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек. По данным Минздрава РФ, 24 пострадавшим оказывается медпомощь. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
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происшествия, пермь, дмитрий песков, стрельба в пермском госуниверситете
12:57 20.09.2021
 
Песков прокомментировал стрельбу в пермском вузе

Песков о стрельбе в пермском вузе: надо выяснить, что стало причиной трагедии

© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанкВход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу
Вход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Анатолий Романов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о стрельбе в пермском вузе, отметил, что оценку должны дать правоохранители, речь, скорее всего, идет о неких отклонениях у стрелявшего, надо разобраться и понять причины.
"Здесь, безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Но, судя по всему, речь идет все-таки о неких отклонениях у молодого человека, который совершил это убийство. И конечно, я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для это трагедии", - сказал Песков журналистам.
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Он отметил, что по вопросу ужесточения оборота оружия была проделана немалая работа, внесены изменения в законодательство, приняты все необходимые меры, чтобы выполнить поручение президента, которое было ранее дано.
"Но, к сожалению, вы видите, трагедия произошла, ее предстоит проанализировать", - уточнил Песков.
Отвечая на вопрос о том, должны ли какие-то чиновники нести ответственность за то, что произошло в Перми, так как, по данным СК, половина поручений после Керченской трагедии не была выполнена, Песков отметил, что есть контрольное управление, которое самым тщательным образом отслеживает ход выполнения президентских поручений.
На военно-научной конференции, прошедшей в мае в Москве, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что половина поручений в области безопасности школ, которые давались на федеральном уровне после трагедии в Керчи, так и не была выполнена.
По данным СК РФ, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек. По данным Минздрава РФ, 24 пострадавшим оказывается медпомощь. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
Стрельба в Пермском университете

Информация о выстрелах поступила в дежурную часть утром. Полицейские тут же выехали на место происшествия.

Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
1 из 7

Информация о выстрелах поступила в дежурную часть утром. Полицейские тут же выехали на место происшествия.

© РИА Новости / Алексей Романов / Перейти в фотобанк

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон.

Студенты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором неизвестный открыл стрельбу
2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

Гильза у ворот Пермского государственного университета
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

Машины полиции и аварийно-спасательной службы на улице Перми
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Вход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции со служебной собакой на улице Перми
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Группа молодых людей на улице Перми. Стоп-кадр видео
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
1 из 7

Информация о выстрелах поступила в дежурную часть утром. Полицейские тут же выехали на место происшествия.

2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
Перейти в фотобанк
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияПермьДмитрий ПесковСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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