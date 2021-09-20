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Студент, стрелявший в пермском вузе, купил ружье четыре месяца назад

Студент, стрелявший в пермском вузе, купил ружье четыре месяца назад - РИА Новости, 20.09.2021

Студент, стрелявший в пермском вузе, купил ружье четыре месяца назад

Юноша, устроивший стрельбу в пермском вузе, приобрел охотничье ружье в мае и сейчас госпитализирован, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:52

2021-09-20T12:52

2021-09-20T13:11

происшествия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Юноша, устроивший стрельбу в пермском вузе, приобрел охотничье ружье в мае и сейчас госпитализирован, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение. Следствием собираются характеризующие материалы о подозреваемом. Известно, что ружье он приобрел в мае текущего года", - сказала Петренко.

пермь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете