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В МВД рассказали подробности задержания стрелявшего в пермском вузе

В МВД рассказали подробности задержания стрелявшего в пермском вузе - РИА Новости, 20.09.2021

В МВД рассказали подробности задержания стрелявшего в пермском вузе

Студента, открывшего стрельбу в пермском вузе, ранил полицейский ответным огнем, сообщило МВД. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:50

2021-09-20T12:50

2021-09-20T14:05

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Студента, открывшего стрельбу в пермском вузе, ранил полицейский ответным огнем, сообщило МВД.В ведомстве рассказали, что первым на место происшествия прибыл экипаж полка ДПС ГИБДД. Старший лейтенант Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию людей, а младший лейтенант Константин Калинин вошел в главный корпус. В помещении он увидел вооруженного мужчину, который несколько раз выстрелил в сторону полицейского."Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь", — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.Она уточнила, что сейчас правоохранители контролируют территорию вуза.По данным СК, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек, 28 пострадали.

пермь

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2021

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"Направил оружие на меня и произвел выстрел" – младший лейтенант полиции, обезвредивший стрелявшего Пермь. Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете. 2021-09-20T12:50 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете