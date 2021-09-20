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СК уточнил число пострадавших при стрельбе в Перми

СК уточнил число пострадавших при стрельбе в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

СК уточнил число пострадавших при стрельбе в Перми

Двадцать восемь человек пострадали в результате стрельбы в пермском вузе, некоторые госпитализированы, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:39

2021-09-20T12:39

2021-09-20T15:28

происшествия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Двадцать восемь человек пострадали в результате стрельбы в пермском вузе, некоторые госпитализированы, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко."Двадцать восемь пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализированы с травмами и ранениями различной степени тяжести", — сказала она.

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете