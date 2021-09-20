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Горячую линию открыли после стрельбы в Перми

Горячую линию открыли после стрельбы в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

Горячую линию открыли после стрельбы в Перми

Телефон горячей линии открыт на базе Главного управления МЧС по Пермскому краю после стрельбы в вузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:26

2021-09-20T12:26

2021-09-20T12:43

происшествия

пермский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Телефон горячей линии открыт на базе Главного управления МЧС по Пермскому краю после стрельбы в вузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."На базе Главного управления МЧС России по Пермскому краю открыта горячая линия: + 7 (342) 258-40-02", - говорится в релизе.

пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Он как раз по нам стрелял, попал по моей машине!" – студент о стрельбе в Перми комментарий студента, видевшего стрелка 2021-09-20T12:26 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стрельба в пермском госуниверситете