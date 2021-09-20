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"ВКонтакте" заблокировала страницу подозреваемого в стрельбе в Перми

"ВКонтакте" заблокировала страницу подозреваемого в стрельбе в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

"ВКонтакте" заблокировала страницу подозреваемого в стрельбе в Перми

Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницу и удалила пост студента, подозреваемого в стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:52

2021-09-20T11:52

2021-09-20T11:52

происшествия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницу и удалила пост студента, подозреваемого в стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.По данным СК РФ, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек. По данным Минздрава РФ, 24 пострадавшим оказывается медпомощь. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

пермь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете