https://ria.ru/20210920/strelba-1750928260.html

В экстренных службах уточнили число раненных при стрельбе в Перми

В экстренных службах уточнили число раненных при стрельбе в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

В экстренных службах уточнили число раненных при стрельбе в Перми

Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 19 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:18

2021-09-20T11:18

2021-09-20T11:43

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 19 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненным данным, в результате стрельбы в Перми пострадали 19 человек", - сказал собеседник агентства.В этой цифре не учтены погибшие: по данным Следственного комитета, были убиты восемь человек.Самолет с медицинским оборудованием вылетает из Москвы в Пермь за раненными при стрельбе, добавили в экстренных службах."Планируется вылет в Пермь транспортного самолета Ил-76 с медицинским оборудованием на борту", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750920363.html

пермь

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2021

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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете