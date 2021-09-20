https://ria.ru/20210920/strelba-1750919294.html

СК раскрыл личность подозреваемого в стрельбе в Перми

СК раскрыл личность подозреваемого в стрельбе в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

СК раскрыл личность подозреваемого в стрельбе в Перми

Правоохранители установили личность студента, который, предположительно, устроил стрельбу, он задержан, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:36

2021-09-20T10:36

2021-09-20T11:42

происшествия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правоохранители установили личность студента, который, предположительно, устроил стрельбу, он задержан, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. Он задержан, собираются характеризующие материалы о нем", - сказала она.Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, добавила Петренко.МВД сообщало, что, по предварительным данным, есть погибшие и раненые.Возбуждено дело об убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).

https://ria.ru/20210920/strelba-1750921166.html

пермь

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2021

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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете