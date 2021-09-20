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СК раскрыл личность подозреваемого в стрельбе в Перми
СК раскрыл личность подозреваемого в стрельбе в Перми - РИА Новости, 20.09.2021
СК раскрыл личность подозреваемого в стрельбе в Перми
Правоохранители установили личность студента, который, предположительно, устроил стрельбу, он задержан, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:36
2021-09-20T11:42
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правоохранители установили личность студента, который, предположительно, устроил стрельбу, он задержан, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. Он задержан, собираются характеризующие материалы о нем", - сказала она.Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, добавила Петренко.МВД сообщало, что, по предварительным данным, есть погибшие и раненые.Возбуждено дело об убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).
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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете
10:36 20.09.2021 (обновлено: 11:42 20.09.2021)
 
СК раскрыл личность подозреваемого в стрельбе в Перми

СК: стрельбу в пермском вузе открыл студент

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правоохранители установили личность студента, который, предположительно, устроил стрельбу, он задержан, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. Он задержан, собираются характеризующие материалы о нем", - сказала она.
Стрельба в Пермском университете

Информация о выстрелах поступила в дежурную часть утром. Полицейские тут же выехали на место происшествия.

Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
1 из 7

Информация о выстрелах поступила в дежурную часть утром. Полицейские тут же выехали на место происшествия.

© РИА Новости / Алексей Романов / Перейти в фотобанк

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон.

Студенты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором неизвестный открыл стрельбу
2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

Гильза у ворот Пермского государственного университета
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

Машины полиции и аварийно-спасательной службы на улице Перми
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Вход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции со служебной собакой на улице Перми
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Группа молодых людей на улице Перми. Стоп-кадр видео
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
1 из 7

Информация о выстрелах поступила в дежурную часть утром. Полицейские тут же выехали на место происшествия.

2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
Перейти в фотобанк
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, добавила Петренко.
МВД сообщало, что, по предварительным данным, есть погибшие и раненые.
Возбуждено дело об убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 10:45
Пять человек погибли и шесть пострадали при стрельбе в пермском вузе
 
ПроисшествияПермьСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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