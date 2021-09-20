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В США введут требование о вакцинации для прибывающих в страну иностранцев
В США введут требование о вакцинации для прибывающих в страну иностранцев - РИА Новости, 20.09.2021
В США введут требование о вакцинации для прибывающих в страну иностранцев
Белый дом подтвердил, что, начиная с ноября, США введут требование о полной вакцинации для прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:12
2021-09-20T18:12
2021-09-20T18:29
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Белый дом подтвердил, что, начиная с ноября, США введут требование о полной вакцинации для прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев.Ранее телеканал CNN со ссылкой на информированный источник сообщил, что США введут требование о полной вакцинации от коронавируса для взрослых иностранцев, въезжающих в страну."Сегодня президент США объявил, что с начала ноября США будут требовать от взрослых иностранных граждан, въезжающих в США, быть полностью вакцинированными. Это строгая мера, нацеленная на то, чтобы остановить распространение COVID-19", - написал в Twitter помощник пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США с ноября снимут ограничения на въезд в страну привитых от коронавируса пассажиров из ЕС и Британии.
https://ria.ru/20210817/arest-1746136919.html
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в мире, сша, коронавирус covid-19
18:12 20.09.2021 (обновлено: 18:29 20.09.2021)
В США введут требование о вакцинации для прибывающих в страну иностранцев
В США введут требование о вакцинации для прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев