https://ria.ru/20210920/slutskiy-1751059129.html

Слуцкий назвал заявление Госдепа о выборах элементом гибридной войны

Слуцкий назвал заявление Госдепа о выборах элементом гибридной войны - РИА Новости, 20.09.2021

Слуцкий назвал заявление Госдепа о выборах элементом гибридной войны

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Госдепартамента США об отсутствии честной процедуры выборов в Госдуму -... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T22:33

2021-09-20T22:33

2021-09-20T22:38

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леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Госдепартамента США об отсутствии честной процедуры выборов в Госдуму - "элементом гибридной войны"."Заявление Госдепа об отсутствии "свободной и честной процедуры" на выборах в Государственную Думу и невыполнении Россией международных обязательств - элемент гибридной войны, не имеющий ничего общего с реальностью", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Такая оценка граничит с вмешательством, "где явно сквозит досада от того, что все попытки коллективного Запада повлиять на политическую ситуацию в России были радикально пресечены", сообщил политик.Слуцкий также отметил, что "претензии относительно отсутствия миссии БДИПЧ ОБСЕ - махровые двойные стандарты", при этом, по его словам, мониторинговые группы из почти 60 стран мира следили за происходящим на избирательных участках в России и констатировали проведение выборов в полном соответствии с демократическими нормами"."Россия предоставила наблюдательным структурам ОБСЕ квоту почти в два раза превышающую по численности состав делегации наблюдателей БДИПЧ на последних американских выборах. Однако они сами отказались приезжать в Россию. Это их выбор, но это не значит, что голосование в Госдуму проходило в отсутствие международного наблюдения", - добавил Слуцкий.Россия ранее предложила принять до 50 наблюдателей от миссии БДИПЧ. ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования в России, не согласившись с этими ограничениями. Несмотря на этот отказ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран мира следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210920/elections-1750986462.html

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политика, сша, одкб, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия