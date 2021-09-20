https://ria.ru/20210920/samolet-1750982281.html

Самолет МЧС вылетел в Пермь за раненными при стрельбе в госуниверситете

Самолет МЧС вылетел в Пермь за раненными при стрельбе в госуниверситете - РИА Новости, 20.09.2021

Самолет МЧС вылетел в Пермь за раненными при стрельбе в госуниверситете

Самолет МЧС России Ил-76, на борту которого находятся медицинские модули, вылетел из Москвы в Пермь для эвакуации пострадавших при стрельбе в учебном заведении, РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:59

2021-09-20T14:59

2021-09-20T16:51

происшествия

пермь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

стрельба в пермском госуниверситете

пермский государственный университет

ми-8

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Самолет МЧС России Ил-76, на борту которого находятся медицинские модули, вылетел из Москвы в Пермь для эвакуации пострадавших при стрельбе в учебном заведении, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.По его словам, оба воздушных судна оборудованы медицинскими модулями на случай санитарной эвакуации пострадавших."На месте происшествия работают психологи МЧС", - добавил представитель ведомства.Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

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пермь

россия

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Самолет МЧС вылетел в Пермь к раненным при стрельбе в университете Самолет МЧС вылетел в Пермь к раненным при стрельбе в университете 2021-09-20T14:59 true PT0M32S

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происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, стрельба в пермском госуниверситете, пермский государственный университет, ми-8