https://ria.ru/20210920/samolet-1750982281.html
Самолет МЧС вылетел в Пермь за раненными при стрельбе в госуниверситете
Самолет МЧС вылетел в Пермь за раненными при стрельбе в госуниверситете - РИА Новости, 20.09.2021
Самолет МЧС вылетел в Пермь за раненными при стрельбе в госуниверситете
Самолет МЧС России Ил-76, на борту которого находятся медицинские модули, вылетел из Москвы в Пермь для эвакуации пострадавших при стрельбе в учебном заведении, РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:59
2021-09-20T14:59
2021-09-20T16:51
происшествия
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
стрельба в пермском госуниверситете
пермский государственный университет
ми-8
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Самолет МЧС России Ил-76, на борту которого находятся медицинские модули, вылетел из Москвы в Пермь для эвакуации пострадавших при стрельбе в учебном заведении, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.По его словам, оба воздушных судна оборудованы медицинскими модулями на случай санитарной эвакуации пострадавших."На месте происшествия работают психологи МЧС", - добавил представитель ведомства.Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
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Самолет МЧС вылетел в Пермь к раненным при стрельбе в университете
Самолет МЧС вылетел в Пермь к раненным при стрельбе в университете
2021-09-20T14:59
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РИА Новости
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происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, стрельба в пермском госуниверситете, пермский государственный университет, ми-8
14:59 20.09.2021 (обновлено: 16:51 20.09.2021)
Самолет МЧС вылетел в Пермь за раненными при стрельбе в госуниверситете
Самолет МЧС с медицинскими модулями вылетел в Пермь к раненным при стрельбе в университете