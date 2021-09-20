16:04 20.09.2021 (обновлено: 16:04 21.09.2021)
В развитие Армении и Карабаха планируют вложить свыше $700 млн
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Группа компаний "Ташир" планирует вложить в развитие Армении и Нагорного Карабаха свыше 700 миллионов долларов, заявил основатель и президент ГК Самвел Карапетян на армяно-российском бизнес-форуме в Ереване.
"В модернизацию электроэнергетической системы Армении компания собирается вложить до 600 миллионов долларов ("Ташир" управляет распределительной электросетью Армении, а также Севано-Разданским каскадом ГЭС и Разданской ТЭС). Вместе с тем необходимо поддерживать и новые производства, которые обеспечат рабочими местами и будут генерировать новые технологии, повышать квалификацию специалистов. На эти цели будет выделено около 50 миллионов долларов. Еще 30 миллионов "Ташир" намерен инвестировать в развитие молодежного предпринимательства", - цитирует агентство Карапетяна, его слова приводит агентство Sputnik Армения.
"Мы продолжим программы развития Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.), без которого невозможно представить Армению. Здесь мы вложим еще около 50 миллионов долларов", - добавил предприниматель.
В конце сентября 2020 года в регионе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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