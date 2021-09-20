Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210920/razvitie-1751158105.html
В развитие Армении и Карабаха планируют вложить свыше $700 млн
В развитие Армении и Карабаха планируют вложить свыше $700 млн - РИА Новости, 21.09.2021
В развитие Армении и Карабаха планируют вложить свыше $700 млн
Группа компаний "Ташир" планирует вложить в развитие Армении и Нагорного Карабаха свыше 700 миллионов долларов, заявил основатель и президент ГК Самвел... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-20T16:04
2021-09-21T16:04
новости компаний - экономика
армения
ташир
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40526/57/405265770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11da673160d5e7c409515b16ee347efc.jpg
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Группа компаний "Ташир" планирует вложить в развитие Армении и Нагорного Карабаха свыше 700 миллионов долларов, заявил основатель и президент ГК Самвел Карапетян на армяно-российском бизнес-форуме в Ереване."В модернизацию электроэнергетической системы Армении компания собирается вложить до 600 миллионов долларов ("Ташир" управляет распределительной электросетью Армении, а также Севано-Разданским каскадом ГЭС и Разданской ТЭС). Вместе с тем необходимо поддерживать и новые производства, которые обеспечат рабочими местами и будут генерировать новые технологии, повышать квалификацию специалистов. На эти цели будет выделено около 50 миллионов долларов. Еще 30 миллионов "Ташир" намерен инвестировать в развитие молодежного предпринимательства", - цитирует агентство Карапетяна, его слова приводит агентство Sputnik Армения.В конце сентября 2020 года в регионе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210824/soyuz-1746974509.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40526/57/405265770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4e714bcaf9fc08afbce83219652ce882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, армения, ташир , россия
16:04 20.09.2021 (обновлено: 16:04 21.09.2021)
 

В развитие Армении и Карабаха планируют вложить свыше $700 млн

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Группа компаний "Ташир" планирует вложить в развитие Армении и Нагорного Карабаха свыше 700 миллионов долларов, заявил основатель и президент ГК Самвел Карапетян на армяно-российском бизнес-форуме в Ереване.
"В модернизацию электроэнергетической системы Армении компания собирается вложить до 600 миллионов долларов ("Ташир" управляет распределительной электросетью Армении, а также Севано-Разданским каскадом ГЭС и Разданской ТЭС). Вместе с тем необходимо поддерживать и новые производства, которые обеспечат рабочими местами и будут генерировать новые технологии, повышать квалификацию специалистов. На эти цели будет выделено около 50 миллионов долларов. Еще 30 миллионов "Ташир" намерен инвестировать в развитие молодежного предпринимательства", - цитирует агентство Карапетяна, его слова приводит агентство Sputnik Армения.
"Мы продолжим программы развития Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.), без которого невозможно представить Армению. Здесь мы вложим еще около 50 миллионов долларов", - добавил предприниматель.
В конце сентября 2020 года в регионе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 09:54
Пашинян назвал союз с Россией опорой безопасности Армении
 
Новости компаний - ЭкономикаАрменияТаширРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57В Германии назвали количество пострадавших при захвате заложников
00:28На Украине начинаются военные учения с участием сил НАТО
00:21В ООН прокомментировали назначение представителя талибов
00:14Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России
00:10В России стартуют предзаказы на новые iPhone 13
23:44В Париже открылась выставка картин из коллекции Морозовых
23:30"Талибан"* назначил Шахина постпредом Афганистана при ООН
23:20В Германии задержали мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса
23:12Эрдоган заявил на Генассамблее ООН об "аннексированном" Крыме
23:08Делегация Украины не контактирует с российской на полях ГА ООН
23:06В CША испугались российского "спутника-матрешки"
22:41В Германии вооруженный человек взял в заложники троих пассажиров автобуса
22:38В Госдуме рассказали, как депутаты могут образовывать фракции
22:33США обвинили Россию и Китай в дезинформации по выводу войск из Афганистана
22:31Дзюбу назвали "предателем родины" из-за отказа играть за сборную России
22:30Политолог объяснил провал "Яблока" на выборах в Госдуму
22:27Раиси заявил о начале новой эпохи во внешней политике Ирана
22:23Мун Чжэ Ин предложил объявить о конце войны на Корейском полуострове
22:20Путин поприветствовал участников Всероссийского студенческого форума
22:13Путин назначил Агасандяна постоянным представителем России при ОДКБ
Лента новостейМолния