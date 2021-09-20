https://ria.ru/20210920/razvitie-1751158105.html

В развитие Армении и Карабаха планируют вложить свыше $700 млн

В развитие Армении и Карабаха планируют вложить свыше $700 млн - РИА Новости, 21.09.2021

В развитие Армении и Карабаха планируют вложить свыше $700 млн

Группа компаний "Ташир" планирует вложить в развитие Армении и Нагорного Карабаха свыше 700 миллионов долларов, заявил основатель и президент ГК Самвел... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-20T16:04

2021-09-20T16:04

2021-09-21T16:04

новости компаний - экономика

армения

ташир

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40526/57/405265770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11da673160d5e7c409515b16ee347efc.jpg

ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Группа компаний "Ташир" планирует вложить в развитие Армении и Нагорного Карабаха свыше 700 миллионов долларов, заявил основатель и президент ГК Самвел Карапетян на армяно-российском бизнес-форуме в Ереване."В модернизацию электроэнергетической системы Армении компания собирается вложить до 600 миллионов долларов ("Ташир" управляет распределительной электросетью Армении, а также Севано-Разданским каскадом ГЭС и Разданской ТЭС). Вместе с тем необходимо поддерживать и новые производства, которые обеспечат рабочими местами и будут генерировать новые технологии, повышать квалификацию специалистов. На эти цели будет выделено около 50 миллионов долларов. Еще 30 миллионов "Ташир" намерен инвестировать в развитие молодежного предпринимательства", - цитирует агентство Карапетяна, его слова приводит агентство Sputnik Армения.В конце сентября 2020 года в регионе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210824/soyuz-1746974509.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, армения, ташир , россия