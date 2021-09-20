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В Совфеде призвали внедрить в вузах экстренную блокировку входных дверей

В Совфеде призвали внедрить в вузах экстренную блокировку входных дверей - РИА Новости, 20.09.2021

В Совфеде призвали внедрить в вузах экстренную блокировку входных дверей

Для предотвращения трагедий, подобных случившемуся в Перми, необходимо принять целый комплекс мер, в том числе, ввести систему экстренной блокировки входных... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:29

2021-09-20T16:29

2021-09-20T16:29

происшествия

пермь

совет федерации рф

пермская область

ирина рукавишникова

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Для предотвращения трагедий, подобных случившемуся в Перми, необходимо принять целый комплекс мер, в том числе, ввести систему экстренной блокировки входных дверей в вузах, а также внедрить программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта, который мог бы выявлять девиантное поведение, считает первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен."К несчастью, происходит уже не первая подобная трагедия, и для их предотвращения, думаю, необходимо принимать комплекс мер. Одной из них может стать система экстренной блокировки входных дверей в отдельные здания и помещения", - сказала Рукавишникова РИА Новости.Также, по ее словам, в социально значимых учреждениях необходимо как можно скорее внедрять программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта, который способен распознавать девиантное поведение, выявлять оружие и своевременно предупреждать людей об опасности.Кроме того, следует перекрывать доступ на территорию всех учебных заведений, включая школы и детские сады, любым посторонним лицам, добавила сенатор.

https://ria.ru/20210920/leytenant-1750973845.html

https://ria.ru/20210920/strelba-1750976577.html

пермь

пермская область

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происшествия, пермь, совет федерации рф, пермская область, ирина рукавишникова , стрельба в пермском госуниверситете