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В Совфеде призвали внедрить в вузах экстренную блокировку входных дверей
В Совфеде призвали внедрить в вузах экстренную блокировку входных дверей - РИА Новости, 20.09.2021
В Совфеде призвали внедрить в вузах экстренную блокировку входных дверей
Для предотвращения трагедий, подобных случившемуся в Перми, необходимо принять целый комплекс мер, в том числе, ввести систему экстренной блокировки входных... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:29
2021-09-20T16:29
2021-09-20T16:29
происшествия
пермь
совет федерации рф
пермская область
ирина рукавишникова
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Для предотвращения трагедий, подобных случившемуся в Перми, необходимо принять целый комплекс мер, в том числе, ввести систему экстренной блокировки входных дверей в вузах, а также внедрить программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта, который мог бы выявлять девиантное поведение, считает первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен."К несчастью, происходит уже не первая подобная трагедия, и для их предотвращения, думаю, необходимо принимать комплекс мер. Одной из них может стать система экстренной блокировки входных дверей в отдельные здания и помещения", - сказала Рукавишникова РИА Новости.Также, по ее словам, в социально значимых учреждениях необходимо как можно скорее внедрять программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта, который способен распознавать девиантное поведение, выявлять оружие и своевременно предупреждать людей об опасности.Кроме того, следует перекрывать доступ на территорию всех учебных заведений, включая школы и детские сады, любым посторонним лицам, добавила сенатор.
https://ria.ru/20210920/leytenant-1750973845.html
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происшествия, пермь, совет федерации рф, пермская область, ирина рукавишникова , стрельба в пермском госуниверситете
В Совфеде призвали внедрить в вузах экстренную блокировку входных дверей
В СФ после стрельбы в Перми призвали внедрить в вузах экстренную блокировку входных дверей
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Для предотвращения трагедий, подобных случившемуся в Перми, необходимо принять целый комплекс мер, в том числе, ввести систему экстренной блокировки входных дверей в вузах, а также внедрить программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта, который мог бы выявлять девиантное поведение, считает первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова
.
По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
"К несчастью, происходит уже не первая подобная трагедия, и для их предотвращения, думаю, необходимо принимать комплекс мер. Одной из них может стать система экстренной блокировки входных дверей в отдельные здания и помещения", - сказала Рукавишникова РИА Новости.
Также, по ее словам, в социально значимых учреждениях необходимо как можно скорее внедрять программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта, который способен распознавать девиантное поведение, выявлять оружие и своевременно предупреждать людей об опасности.
Кроме того, следует перекрывать доступ на территорию всех учебных заведений, включая школы и детские сады, любым посторонним лицам, добавила сенатор.