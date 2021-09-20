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В ЕР ответили на вопрос о возможном отказе Лаврова и Шойгу от мандатов
В ЕР ответили на вопрос о возможном отказе Лаврова и Шойгу от мандатов - РИА Новости, 20.09.2021
В ЕР ответили на вопрос о возможном отказе Лаврова и Шойгу от мандатов
Консультации в "Единой России" идут на тему возможного отказа глав МИД РФ Сергея Лаврова и Минобороны Сергея Шойгу, входящих в федеральный список кандидатов... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:29
2021-09-20T11:29
2021-09-20T11:29
выборы в государственную думу
политика
сергей шойгу
единая россия
сергей лавров
сергей перминов
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Консультации в "Единой России" идут на тему возможного отказа глав МИД РФ Сергея Лаврова и Минобороны Сергея Шойгу, входящих в федеральный список кандидатов "Единой России" на думские выборы, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, комментируя подобные сообщения."Идут консультации",- сказал Перминов, отвечая на вопрос РИА Новости, действительно ли министры намерены отказаться от мандатов.
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политика, сергей шойгу, единая россия, сергей лавров, сергей перминов
В ЕР ответили на вопрос о возможном отказе Лаврова и Шойгу от мандатов
Перминов: в ЕР идут консультации о возможном отказе Лаврова и Шойгу от мандатов