https://ria.ru/20210920/otkaz-1750931013.html

В ЕР ответили на вопрос о возможном отказе Лаврова и Шойгу от мандатов

В ЕР ответили на вопрос о возможном отказе Лаврова и Шойгу от мандатов - РИА Новости, 20.09.2021

В ЕР ответили на вопрос о возможном отказе Лаврова и Шойгу от мандатов

Консультации в "Единой России" идут на тему возможного отказа глав МИД РФ Сергея Лаврова и Минобороны Сергея Шойгу, входящих в федеральный список кандидатов... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:29

2021-09-20T11:29

2021-09-20T11:29

выборы в государственную думу

политика

сергей шойгу

единая россия

сергей лавров

сергей перминов

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Консультации в "Единой России" идут на тему возможного отказа глав МИД РФ Сергея Лаврова и Минобороны Сергея Шойгу, входящих в федеральный список кандидатов "Единой России" на думские выборы, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, комментируя подобные сообщения."Идут консультации",- сказал Перминов, отвечая на вопрос РИА Новости, действительно ли министры намерены отказаться от мандатов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сергей шойгу, единая россия, сергей лавров, сергей перминов