https://ria.ru/20210920/okrug-1750872675.html

"Единая Россия" получает 84 процента по одномандатным округам

"Единая Россия" получает 84 процента по одномандатным округам - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" получает 84 процента по одномандатным округам

Партия "Единая Россия" получает 84 процента голосов на выборах депутатов в Госдуму по одномандатным округам, следует из данных ЦИК по результатам обработки... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:50

2021-09-20T00:50

2021-09-20T01:30

выборы в государственную думу

единая россия

выборы в государственную думу

россия

политика

госдума рф

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коммунисты россии

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" получает 84 процента голосов на выборах депутатов в Госдуму по одномандатным округам, следует из данных ЦИК по результатам обработки 30,45 процента протоколов УИК.За ней следуют КПРФ с 6,67 процента, "Справедливая Россия" с 2,67 процента и ЛДПР с 0,44 процента. Всего кандидаты от "Единой России" лидируют в 189 одномандатных округах, от КПРФ — в 15, от "Справедливой России – За правду" — в шести, у ЛДПР, "Яблока", "Родины" и Гражданской платформы по одному кандидату-лидеру.Среди самовыдвиженцев побеждают пять кандидатов."Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах депутатов в Госдуму с 45,09 процента и по партийным спискам. На втором месте остается КПРФ с 21,88 процента, на третьем - ЛДПР с 8,37 процента.В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия" с 7,38 процента, за ней следуют "Новые люди" с 6,35 процента.Таким образом, предварительно, в Госдуму проходит пять партий, преодолевая пятипроцентный электоральный барьер.Партия пенсионеров набирает 2,79 процента, "Коммунисты России" - 1,43 процента, "Зелёные" - 0,99 процента, "Яблоко" - 0,92 процента, РПСС - 0,73 процента, "Родина" - 0,66 процента, "Зелёная альтернатива" - 0,57 процента, Партия Роста - 0,35 процента, Гражданская платформа - 0,14 процента.Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, выборы в государственную думу, россия, политика, госдума рф, яблоко, коммунисты россии