https://ria.ru/20210920/murashko-1751037228.html

Девять пострадавших при стрельбе в Перми находятся в тяжелом состоянии

Девять пострадавших при стрельбе в Перми находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 20.09.2021

Девять пострадавших при стрельбе в Перми находятся в тяжелом состоянии

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о состоянии раненных при стрельбе в пермском университете. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T19:19

2021-09-20T19:19

2021-09-20T20:50

происшествия

пермь

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 20 сен — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о состоянии раненных при стрельбе в пермском университете.Пострадавших доставили в четыре клиники, во время ЧП задействовали 28 бригад скорой помощи, добавил Мурашко. Ранее в понедельник он прилетел в Пермь по поручению Владимира Путина. Сегодня утром вооруженный молодой человек открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), после чего продолжил стрельбу в восьмом учебном корпусе. Погибли шесть человек, еще 28 пострадали. При задержании подозреваемый оказал сопротивление, его ранили.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.Вторник, 21 сентября, власти Пермского края объявили в регионе днем траура.

https://ria.ru/20210920/perm-1751033410.html

пермь

россия

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происшествия, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете