Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/mid-1751060632.html
МИД ответил на слова ЕС про "запугивание" на выборах в Госдуму
МИД ответил на слова ЕС про "запугивание" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
МИД ответил на слова ЕС про "запугивание" на выборах в Госдуму
Евросоюз создал беспрецедентную атмосферу запугивания в преддверии думских выборов в РФ, призывая к санкциям против России, заявила официальный представитель... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T22:53
2021-09-20T22:53
выборы в государственную думу
политика
евросоюз
госдума рф
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739928453_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_9b699a1c00b3bcfed7665f87853f722e.jpg
БАРНАУЛ, 20 сен - РИА Новости. Евросоюз создал беспрецедентную атмосферу запугивания в преддверии думских выборов в РФ, призывая к санкциям против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В понедельник официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что в Европейском союзе считают, что выборы в Госдуму России прошли "в атмосфере запугивания независимых критиков", а также при отсутствии полноценного международного наблюдения."Хотелось бы начать с анализа второй части (заявления). Можно было бы сказать, что он (Стано - ред.) не прав, но я скажу иначе. Прав он - была атмосфера запугивания, причем еще какая, беспрецедентная. Только не внутри страны, а за ее пределами. Давайте вспомним - за день до начала голосования, 16 сентября Европарламент принимает доклад, в котором говорится ни много ни мало не просто о том, что у нас выборы какие-то не такие, а прямо говорится о санкциях, которые будут принимать в отношении нашей страны. Это как? Запугивание? Конечно, прямое", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".Она подчеркнула, что "подготовка к этому витку запугивания началась задолго и до выборов и до доклада Европарламента", когда в июле комитет по международным делам ЕС принял заявление, в котором говорится, что они не намерены признавать выборы в РФ."Когда нам говорят из Евросоюза относительно атмосферы запугивания, они правы, они же и создавали на протяжении и нескольких лет, и непосредственно в преддверии наших выборов эту самую атмосферу запугивания... Теперь о масс-медиа - это беспрецедентная по масштабам и по наглости информационная кампания в отношении выборов в нашей стране", - добавила Захарова.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210920/elections-1750986462.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739928453_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_673784349f3c1d567512df6b828523f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, евросоюз, госдума рф, мария захарова, россия
22:53 20.09.2021
 
МИД ответил на слова ЕС про "запугивание" на выборах в Госдуму

МИД о словах из ЕС про "запугивание" на выборах в Госдуму: запугивание было, но извне

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 20 сен - РИА Новости. Евросоюз создал беспрецедентную атмосферу запугивания в преддверии думских выборов в РФ, призывая к санкциям против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что в Европейском союзе считают, что выборы в Госдуму России прошли "в атмосфере запугивания независимых критиков", а также при отсутствии полноценного международного наблюдения.
Подсчет голосов на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

Члены участковой избирательной комиссии №80 в посёлке Верхняя Бирюса в Красноярском крае вскрывают переносной ящик для голосования во время выемки бюллетеней и подсчёта голосов
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

Подсчет голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

Сотрудники избирательной комиссии вскрывают сейф-пакет после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе на выборах депутатов Государственной Думы РФ
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
"Хотелось бы начать с анализа второй части (заявления). Можно было бы сказать, что он (Стано - ред.) не прав, но я скажу иначе. Прав он - была атмосфера запугивания, причем еще какая, беспрецедентная. Только не внутри страны, а за ее пределами. Давайте вспомним - за день до начала голосования, 16 сентября Европарламент принимает доклад, в котором говорится ни много ни мало не просто о том, что у нас выборы какие-то не такие, а прямо говорится о санкциях, которые будут принимать в отношении нашей страны. Это как? Запугивание? Конечно, прямое", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".
Она подчеркнула, что "подготовка к этому витку запугивания началась задолго и до выборов и до доклада Европарламента", когда в июле комитет по международным делам ЕС принял заявление, в котором говорится, что они не намерены признавать выборы в РФ.
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 16:10
Получили пятерку. В новом парламенте — и хорошо знакомые, и новые люди
"Когда нам говорят из Евросоюза относительно атмосферы запугивания, они правы, они же и создавали на протяжении и нескольких лет, и непосредственно в преддверии наших выборов эту самую атмосферу запугивания... Теперь о масс-медиа - это беспрецедентная по масштабам и по наглости информационная кампания в отношении выборов в нашей стране", - добавила Захарова.
Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕвросоюзГосдума РФМария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
02:53Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
02:20Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
02:15Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19
Лента новостейМолния