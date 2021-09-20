https://ria.ru/20210920/mid-1751060632.html

МИД ответил на слова ЕС про "запугивание" на выборах в Госдуму

МИД ответил на слова ЕС про "запугивание" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

МИД ответил на слова ЕС про "запугивание" на выборах в Госдуму

Евросоюз создал беспрецедентную атмосферу запугивания в преддверии думских выборов в РФ, призывая к санкциям против России, заявила официальный представитель... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T22:53

2021-09-20T22:53

2021-09-20T22:53

выборы в государственную думу

политика

евросоюз

госдума рф

мария захарова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739928453_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_9b699a1c00b3bcfed7665f87853f722e.jpg

БАРНАУЛ, 20 сен - РИА Новости. Евросоюз создал беспрецедентную атмосферу запугивания в преддверии думских выборов в РФ, призывая к санкциям против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В понедельник официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что в Европейском союзе считают, что выборы в Госдуму России прошли "в атмосфере запугивания независимых критиков", а также при отсутствии полноценного международного наблюдения."Хотелось бы начать с анализа второй части (заявления). Можно было бы сказать, что он (Стано - ред.) не прав, но я скажу иначе. Прав он - была атмосфера запугивания, причем еще какая, беспрецедентная. Только не внутри страны, а за ее пределами. Давайте вспомним - за день до начала голосования, 16 сентября Европарламент принимает доклад, в котором говорится ни много ни мало не просто о том, что у нас выборы какие-то не такие, а прямо говорится о санкциях, которые будут принимать в отношении нашей страны. Это как? Запугивание? Конечно, прямое", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".Она подчеркнула, что "подготовка к этому витку запугивания началась задолго и до выборов и до доклада Европарламента", когда в июле комитет по международным делам ЕС принял заявление, в котором говорится, что они не намерены признавать выборы в РФ."Когда нам говорят из Евросоюза относительно атмосферы запугивания, они правы, они же и создавали на протяжении и нескольких лет, и непосредственно в преддверии наших выборов эту самую атмосферу запугивания... Теперь о масс-медиа - это беспрецедентная по масштабам и по наглости информационная кампания в отношении выборов в нашей стране", - добавила Захарова.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210920/elections-1750986462.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, евросоюз, госдума рф, мария захарова, россия