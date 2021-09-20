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МИД заявил о провокации ОБСЕ на выборах в Госдуму

МИД заявил о провокации ОБСЕ на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

МИД заявил о провокации ОБСЕ на выборах в Госдуму

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ намерено пошло на провокацию, отказавшись отправлять наблюдателей на выборы в Россию, заявила... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T22:46

2021-09-20T22:46

2021-09-20T22:46

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БАРНАУЛ, 20 сен - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ намерено пошло на провокацию, отказавшись отправлять наблюдателей на выборы в Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Россия предлагала принять до 50 наблюдателей от миссии ОБСЕ. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщал, что ограничение числа связано с эпидемиологической ситуацией и не содержат дискриминационных мер. ОБСЕ не согласилась с ограничением и отказалась отправлять наблюдателей. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отказ "фортелем": по его словам, в ОБСЕ требовали квоту в 500 человек, а Москва обратила внимание, что консенсусные параметры наблюдения за выборами не разработаны и в целом Запад отказывается слушать предложения по этой теме."Самое интересное, что всю канитель - извините за это слово, другого не подберешь - с наблюдателями они сами заварили", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Мы же готовы были принять 50 человек, это не вместо кого-то, а непосредственно дать место БДИПЧ ОБСЕ для 50 наблюдателей, учитывая, что и другие есть наблюдатели, учитывая ковидные ограничения и учитывая их отношение. Нет, 50 их не устроило. Сказали, 500 должно поехать. То есть заведомо пошли на провокативные действия для того, чтобы потом господин (глава дипломатии ЕС Жозеп) Боррель, и его пресс-секретарь, и все остальные могли сказать, что якобы международных наблюдателей в России нет, а те, которые есть, видимо, не такие, как нужно БДИПЧ ОБСЕ", - добавила она.В понедельник официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что в Европейском союзе считают, что выборы в Госдуму России прошли "в атмосфере запугивания независимых критиков", а также при отсутствии полноценного международного наблюдения.Несмотря на отказ ОБСЕ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ.Еще в конце августа глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявлял, что идет спланированная кампания "по дискредитации выборов в России и подготовке общественного мнения за рубежом к непризнанию их результатов". Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила 20 сентября, что несмотря на многочисленные попытки извне вмешаться в ход выборов в Госдуму и заранее объявить их нелегитимными, "друзьям" России это не удалось. По ее словам, граждане, участники выборов, институты гражданского общества и политические партии "признали выборы легитимными и прозрачными".

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политика, одкб, госдума рф, мария захарова, обсе, россия