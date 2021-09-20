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МИД обвинил западные интернет-гиганты в нарушении законов во время выборов
МИД обвинил западные интернет-гиганты в нарушении законов во время выборов - РИА Новости, 20.09.2021
МИД обвинил западные интернет-гиганты в нарушении законов во время выборов
Американские интернет-гиганты напрямую противодействовали реализации российского законодательства в контексте думских выборов, заявила официальный представитель РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T22:41
2021-09-20T22:41
2021-09-20T22:41
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
мария захарова
россия
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БАРНАУЛ, 20 сен - РИА Новости. Американские интернет-гиганты напрямую противодействовали реализации российского законодательства в контексте думских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На самом деле все просто называется соблюдением российского законодательства. И все. Здесь все банально. Есть закон, и вы обязаны как зарубежные операторы его выполнять, и тогда ваша жизнь здесь будет интересной и насыщенной. А если вы будете избегать или всячески противодействовать – сейчас последнее время они уже напрямую противодействовали реализации российского закона, – ну тогда извините", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Ранее в МИД РФ заявляли, что американские компании Google и Apple оставляли без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов.В конце августа глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявлял, что шла спланированная кампания "по дискредитации выборов в России и подготовке общественного мнения за рубежом к непризнанию их результатов". Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила 20 сентября, что несмотря на многочисленные попытки извне вмешаться в ход выборов в Госдуму и заранее объявить их нелегитимными, "друзьям" России это не удалось. По ее словам, граждане, участники выборов, институты гражданского общества и политические партии "признали выборы легитимными и прозрачными".
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политика, госдума рф, мария захарова, россия
МИД обвинил западные интернет-гиганты в нарушении законов во время выборов
Захарова: интернет-гиганты из США противодействовали реализации законов России по выборам