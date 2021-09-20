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Наука
https://ria.ru/20210920/mgppu-1750329064.html
Ученые оценили умственное развитие детей с помощью игры "в шарики"
Ученые оценили умственное развитие детей с помощью игры "в шарики" - РИА Новости, 20.09.2021
Ученые оценили умственное развитие детей с помощью игры "в шарики"
Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) разработали игровую компьютерную систему для оценки показателей умственных... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:00
2021-09-20T13:27
наука
москва
московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
дети
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) разработали игровую компьютерную систему для оценки показателей умственных действий: анализа, планирования и рефлексии – у школьников среднего школьного возраста (5-6 классы). По словам экспертов, новая технология может оценить данные показатели по результатам игры. Это открывает большие диагностические возможности для анализа умственного развития учащихся, считают ученые. Статья опубликована в журнале "Культурно-историческая психология".Игра в "шарики"Специалисты МГППУ разработали компьютерную игровую систему "PL-modified" для диагностики умственных показателей школьников: умственных действий анализа, планирования и рефлексии. В перспективе такой анализ может предоставить более содержательную информацию о данных мыслительных процессах, в отличие от классических бумажных тестов.В конце каждой игры школьники проходили специальный опрос на предмет понимания закономерностей игры. Таким образом, умения анализировать, планировать и рефлексировать оценивались через определенные показатели – понимание правила, использование закономерностей для получения большего количества очков, способность понять новое правило и "подстроить" свои действия под него, объяснили ученые. В дальнейшем с помощью разработанной системы ученые планируют оценить динамику мыслительного процесса в ходе самой игры.Две головы лучшеУченые также оценили умственные действия школьников при работе в паре: каждое свое действие игрок должен был обсудить с партнером. При этом ход переходил попеременно к каждому из участников. Общий результат показывает, что именно в условиях игры, когда двум партнерам необходимо договориться о каждом своем действии, учащиеся показывают лучшие результаты. Кроме того, самые высокие результаты продемонстрировали те пары, в которых работали школьники с равными интеллектуальными возможностями. То есть совместная игра не приводит к качественному результату одномоментно: ее итог определяется, в частности, и когнитивными возможностями обоих игроков."В целом оценка различных показателей умственных действий учащихся в условиях активной и содержательной коммуникации представляет относительно новое, но достаточно перспективное исследовательское направление для современной отечественной психодиагностики", – прокомментировал ректор МГППУ, профессор кафедры педагогической психологии Аркадий Марголис.По мнению ученых, данные о работе школьников в парах позволят оценить вклад уровня взаимодействия в успешность решения различных умственных задач в командной работе.Возможности новой системыВ рамках современных образовательных программ учителя и психологи нуждаются в простых и относительно легких диагностических методиках оценки умственных действий школьников. Однако традиционные бумажные тесты не всегда способны мобильно реагировать на запросы диагностической ситуации, поскольку не учитывают мотивационную составляющую и концентрируются исключительно на конечном результате мышления, считают ученые.По словам исследователей, использование игровой компьютерной системы для оценки умственных действий – достаточно редкое явление для отечественной психодиагностики. Очень важно, что разработанная система обладает гибкими свойствами: игра может быть разной степени сложности, что позволяет подстраивать ее под возрастные возможности учащихся.Использование современных компьютерных технологий в психологии позволит существенно облегчить проведение всего процесса тестирования: увеличить скорость и компактность диагностики и обработку данных. Кроме того, такое тестирование вызывает интерес у детей, считают эксперты.Практическая значимость результатов заключается в развитии потенциала разработанной компьютерной системы "Pl-modified". По мнению ученых, дальнейшие исследования в этом направлении позволят рассматривать данную систему в качестве дополнительного методического инструментария оценки когнитивного развития учащихся.
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москва, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), навигатор абитуриента, университетская наука, россия, дети
09:00 20.09.2021 (обновлено: 13:27 20.09.2021)
 

Ученые оценили умственное развитие детей с помощью игры "в шарики"

© Depositphotos / TatyanaGlПодростки сидят за столом с планшетом
Подростки сидят за столом с планшетом - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Depositphotos / TatyanaGl
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) разработали игровую компьютерную систему для оценки показателей умственных действий: анализа, планирования и рефлексии – у школьников среднего школьного возраста (5-6 классы). По словам экспертов, новая технология может оценить данные показатели по результатам игры. Это открывает большие диагностические возможности для анализа умственного развития учащихся, считают ученые. Статья опубликована в журнале "Культурно-историческая психология".

Игра в "шарики"

Специалисты МГППУ разработали компьютерную игровую систему "PL-modified" для диагностики умственных показателей школьников: умственных действий анализа, планирования и рефлексии. В перспективе такой анализ может предоставить более содержательную информацию о данных мыслительных процессах, в отличие от классических бумажных тестов.

"Главный элемент созданной системы – игра с популярным алгоритмом, когда участникам нужно собрать шарики одного цвета в одну линию (из пяти и более шариков) по вертикали, горизонтали или диагонали, чтобы они исчезли, и игрок получил очки. Принципиальное отличие новой разработки в том, что шарики появляются на поле каждый раз не хаотично, а с учетом определенной логики, то есть по определенным закономерностям. Задача игрока заключается в том, чтобы каждый раз распознать закономерности и использовать это знание для более высоких результатов в игре", – рассказала научный сотрудник Центра прикладных психолого-педагогических исследований МГППУ Евгения Гаврилова.

В конце каждой игры школьники проходили специальный опрос на предмет понимания закономерностей игры. Таким образом, умения анализировать, планировать и рефлексировать оценивались через определенные показатели – понимание правила, использование закономерностей для получения большего количества очков, способность понять новое правило и "подстроить" свои действия под него, объяснили ученые. В дальнейшем с помощью разработанной системы ученые планируют оценить динамику мыслительного процесса в ходе самой игры.
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Две головы лучше

Ученые также оценили умственные действия школьников при работе в паре: каждое свое действие игрок должен был обсудить с партнером. При этом ход переходил попеременно к каждому из участников. Общий результат показывает, что именно в условиях игры, когда двум партнерам необходимо договориться о каждом своем действии, учащиеся показывают лучшие результаты. Кроме того, самые высокие результаты продемонстрировали те пары, в которых работали школьники с равными интеллектуальными возможностями. То есть совместная игра не приводит к качественному результату одномоментно: ее итог определяется, в частности, и когнитивными возможностями обоих игроков.
"В целом оценка различных показателей умственных действий учащихся в условиях активной и содержательной коммуникации представляет относительно новое, но достаточно перспективное исследовательское направление для современной отечественной психодиагностики", – прокомментировал ректор МГППУ, профессор кафедры педагогической психологии Аркадий Марголис.
По мнению ученых, данные о работе школьников в парах позволят оценить вклад уровня взаимодействия в успешность решения различных умственных задач в командной работе.
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Возможности новой системы

В рамках современных образовательных программ учителя и психологи нуждаются в простых и относительно легких диагностических методиках оценки умственных действий школьников. Однако традиционные бумажные тесты не всегда способны мобильно реагировать на запросы диагностической ситуации, поскольку не учитывают мотивационную составляющую и концентрируются исключительно на конечном результате мышления, считают ученые.
По словам исследователей, использование игровой компьютерной системы для оценки умственных действий – достаточно редкое явление для отечественной психодиагностики. Очень важно, что разработанная система обладает гибкими свойствами: игра может быть разной степени сложности, что позволяет подстраивать ее под возрастные возможности учащихся.
Использование современных компьютерных технологий в психологии позволит существенно облегчить проведение всего процесса тестирования: увеличить скорость и компактность диагностики и обработку данных. Кроме того, такое тестирование вызывает интерес у детей, считают эксперты.
Практическая значимость результатов заключается в развитии потенциала разработанной компьютерной системы "Pl-modified". По мнению ученых, дальнейшие исследования в этом направлении позволят рассматривать данную систему в качестве дополнительного методического инструментария оценки когнитивного развития учащихся.
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