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На выборах пензенского губернатора лидирует Мельниченко с 73,53% голосов
На выборах пензенского губернатора лидирует Мельниченко с 73,53% голосов - РИА Новости, 20.09.2021
На выборах пензенского губернатора лидирует Мельниченко с 73,53% голосов
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 73,53% голосов после обработки 20,6% протоколов,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:53
2021-09-20T00:53
2021-09-20T00:53
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 73,53% голосов после обработки 20,6% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Александр Васильев (ЛДПР) набрал 5,38% голосов, Пётр Чугай ("Партия пенсионеров") - 2,15%, Олег Шаляпин (КПРФ) - 11,72%, Алексей Шпагин ("Справедливая Россия - За правду") - 5,64%.Мельниченко стал временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области 26 марта 2021 года.
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РИА Новости
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политика, пензенская область, кпрф, лдпр, цик рф, олег мельниченко
На выборах пензенского губернатора лидирует Мельниченко с 73,53% голосов
Врио губернатора Пензенской области Мельниченко лидирует на выборах главы региона с 73,53%