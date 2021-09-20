https://ria.ru/20210920/melnichenko-1750872913.html

На выборах пензенского губернатора лидирует Мельниченко с 73,53% голосов

На выборах пензенского губернатора лидирует Мельниченко с 73,53% голосов - РИА Новости, 20.09.2021

На выборах пензенского губернатора лидирует Мельниченко с 73,53% голосов

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 73,53% голосов после обработки 20,6% протоколов,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:53

2021-09-20T00:53

2021-09-20T00:53

выборы в государственную думу

политика

пензенская область

кпрф

лдпр

цик рф

олег мельниченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750481029_0:115:1497:957_1920x0_80_0_0_6082bedd2e264e4b5a5ac0e62a16cc02.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 73,53% голосов после обработки 20,6% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Александр Васильев (ЛДПР) набрал 5,38% голосов, Пётр Чугай ("Партия пенсионеров") - 2,15%, Олег Шаляпин (КПРФ) - 11,72%, Алексей Шпагин ("Справедливая Россия - За правду") - 5,64%.Мельниченко стал временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области 26 марта 2021 года.

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, пензенская область, кпрф, лдпр, цик рф, олег мельниченко