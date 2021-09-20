https://ria.ru/20210920/melnichenko-1750332083.html

Биография Олега Мельниченко

Биография Олега Мельниченко - РИА Новости, 20.09.2021

Биография Олега Мельниченко

Олег Владимирович Мельниченко родился 21 мая 1973 года в Пензе. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:57

2021-09-20T12:57

2021-09-20T13:06

политика

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олег мельниченко

россия

выборы в государственную думу

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Олег Владимирович Мельниченко родился 21 мая 1973 года в Пензе.В 1991-1992 годах учился в Ленинградском высшем политическом училище им. 60-летия ВЛКСМ внутренних войск МВД СССР (Санкт-Петербург).В 1997 году окончил Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского по специальности "история", в 2009 году – Пензенский государственный университет по специальности "юриспруденция". В 2016 году прошел профессиональную переподготовку по программе "менеджмент в образовании" в Башкирском государственном университете. В 2019 году прошел обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (профессиональная переподготовка по программе "программа развития кадрового управленческого резерва"). В 2020 году прошел профессиональную переподготовку по программе "мировая политика", а в 2021 году – по программе "мировая экономика" в Дипломатической академии МИД России. Кандидат исторических наук (2006), доцент (2010). В 1997-2001 годах работал преподавателем-стажером, ассистентом, старшим преподавателем кафедры исторического факультета Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. В 2001-2004 годах – заместитель главы администрации по социальной политике и взаимодействию с правоохранительными органами Железнодорожного района Пензы.С 2004 года по 2006 год работал специалистом-экспертом аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.В 2006-2007 годах – начальник отдела по связям с общественностью, начальник управления по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями правительства Пензенской области.В 2007 году был советником аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.В 2007-2008 годах – министр образования и науки Пензенской области.В 2008 году – вице-губернатор Пензенской области.В 2008-2009 годах был заместителем председателя правительства – начальником департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области.В 2009-2013 годах работал помощником полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.С 2013 по 2017 год – заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.В сентябре 2017 года был избран депутатом законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от политической партии "Единая Россия".С 26 сентября 2017 года – сенатор Российской Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.26 марта 2021 года президент РФ назначил Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.Олег Мельниченко победил на выборах губернатора Пензенской области, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года. За него проголосовали 72,38% избирателей. Мельниченко является председателем Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления".Награжден орденом Дружбы (2020), медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" (2015). Имеет Благодарность президента РФ (2012, 2018), награжден Почетной грамотой правительства РФ (2020), Почетной грамотой Света Федерации РФ (2021) и др.Сумма задекларированного дохода за 2020 год – 5,649 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, справки, пензенская область, олег мельниченко, россия