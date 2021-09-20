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Свердловский суд отменил УДО фотографа Лошагина, убившего жену
Свердловский суд отменил УДО фотографа Лошагина, убившего жену - РИА Новости, 20.09.2021
Свердловский суд отменил УДО фотографа Лошагина, убившего жену
Свердловский областной суд отменил решение об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены-фотомодели. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:46
2021-09-20T15:46
происшествия
екатеринбург
свердловский областной суд
дмитрий лошагин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Свердловский областной суд отменил решение об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены-фотомодели.В июне 2015 года Лошагин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве жены – модели Юлии Прокопьевой. Обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал фотографа, но затем дело отправили на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре того же года снизил срок до девяти лет и 10 месяцев. В августе 2021-го суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина. Прокуратура обжаловала это решение.В октябре 2019 года Чкаловский суд Екатеринбурга отказал Лошагину в удовлетворении ходатайства о замене ему наказания на более мягкое, позже Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию фотографа. В 2020 году Лошагин подал новое ходатайство о замене неотбытой части наказания. Суд удовлетворил его и заменил три года неотбытого срока в колонии на ограничение свободы, однако позже отменил это решение, удовлетворив апелляцию прокурора.Как выяснило следствие, в ночь на 23 августа 2013 года подвыпивший фотограф в ходе ссоры убил свою жену, после чего вывез тело в лес и оставил недалеко от автодороги. Через некоторое время мужчина вернулся и, чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание, облил голову супруги горючей жидкостью и поджег. Лошагин свою вину не признал и заявлял о намерении найти "настоящего убийцу" жены.
https://ria.ru/20201215/ubiystvo-1589204354.html
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происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд, дмитрий лошагин
15:46 20.09.2021
 
Свердловский суд отменил УДО фотографа Лошагина, убившего жену

Свердловский суд отменил УДО фотографа Лошагина, убившего в 2013 году жену-фотомодель

© РИА Новости / Владислав Лоншаков / Перейти в фотобанкПродление ареста фотографу Дмитрию Лошагину
Продление ареста фотографу Дмитрию Лошагину - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Владислав Лоншаков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Свердловский областной суд отменил решение об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены-фотомодели.
В июне 2015 года Лошагин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве жены – модели Юлии Прокопьевой. Обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал фотографа, но затем дело отправили на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре того же года снизил срок до девяти лет и 10 месяцев. В августе 2021-го суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина. Прокуратура обжаловала это решение.

"Постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 3 августа в отношении Лошагина Дмитрия Александровича отменить. Дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд первой инстанции в ином составе суда со стадией подготовки к судебному заседанию", - объявил судья. Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".

В октябре 2019 года Чкаловский суд Екатеринбурга отказал Лошагину в удовлетворении ходатайства о замене ему наказания на более мягкое, позже Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию фотографа. В 2020 году Лошагин подал новое ходатайство о замене неотбытой части наказания. Суд удовлетворил его и заменил три года неотбытого срока в колонии на ограничение свободы, однако позже отменил это решение, удовлетворив апелляцию прокурора.
Как выяснило следствие, в ночь на 23 августа 2013 года подвыпивший фотограф в ходе ссоры убил свою жену, после чего вывез тело в лес и оставил недалеко от автодороги. Через некоторое время мужчина вернулся и, чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание, облил голову супруги горючей жидкостью и поджег. Лошагин свою вину не признал и заявлял о намерении найти "настоящего убийцу" жены.
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ПроисшествияЕкатеринбургСвердловский областной судДмитрий Лошагин
 
 
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