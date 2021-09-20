Свердловский суд отменил УДО фотографа Лошагина, убившего жену
Свердловский суд отменил УДО фотографа Лошагина, убившего в 2013 году жену-фотомодель
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Свердловский областной суд отменил решение об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены-фотомодели.
В июне 2015 года Лошагин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве жены – модели Юлии Прокопьевой. Обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал фотографа, но затем дело отправили на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре того же года снизил срок до девяти лет и 10 месяцев. В августе 2021-го суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина. Прокуратура обжаловала это решение.
"Постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 3 августа в отношении Лошагина Дмитрия Александровича отменить. Дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд первой инстанции в ином составе суда со стадией подготовки к судебному заседанию", - объявил судья. Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".
В октябре 2019 года Чкаловский суд Екатеринбурга отказал Лошагину в удовлетворении ходатайства о замене ему наказания на более мягкое, позже Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию фотографа. В 2020 году Лошагин подал новое ходатайство о замене неотбытой части наказания. Суд удовлетворил его и заменил три года неотбытого срока в колонии на ограничение свободы, однако позже отменил это решение, удовлетворив апелляцию прокурора.
Как выяснило следствие, в ночь на 23 августа 2013 года подвыпивший фотограф в ходе ссоры убил свою жену, после чего вывез тело в лес и оставил недалеко от автодороги. Через некоторое время мужчина вернулся и, чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание, облил голову супруги горючей жидкостью и поджег. Лошагин свою вину не признал и заявлял о намерении найти "настоящего убийцу" жены.
15 декабря 2020, 08:00"Синяя борода": куда пропадают жены ростовского адвоката-убийцы